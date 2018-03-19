Tablet satın alırken bunlara dikkat edin! Hangisi size göre?

1. Hangi İşletim Sistemi?

Satın alacağınız tablette ilk olarak karar vermeniz gereken konu işletim sistemi olacak. Burada karşımıza 3 farklı işletim sistemi çıkıyor: Android, iOS ve Windows. Bunlar arasında çok sayıda uygulama barındırmasıyla, bizim sizlere tavsiyemiz Android platformu olacak. Zira uygulama çeşitliliği bir yana, uygulamaların çok büyük bölümünün ücretsiz olması, öte yandan ücretli uygulamaların da ücretsiz alternatiflerinin bulunmasıyla, Android platformu diğer işletim sistemlerine kıyasla en büyük avantajını sağlıyor.

2. Android'in hangi sürümü?

Peki, Android işletim sisteminin hangi sürümünü tercih edeceksiniz? Bir kere öncelikle eski sürümlerden mutlaka uzak durmak gerekiyor. Android’in eski sürümlerine sahip tabletler artık güncelleme almıyor ve bu nedenle güvenlik açıkları oluşturabiliyorlar. O nedenle mümkün mertebe Android 7 işletim sistemine sahip bir tablet seçmeniz iyi olacak. Zira Android 7 işletim sistemi, şu an Android ekosistemin en yaygın sürümü olarak cihazlardaki yerini alıyor. Ayrıca bu tabletler, Android 8 güncellemesini de alacaklar ve bu sayede uzun yıllar boyu kullanabileceksiniz.





3. Ekran boyutu ne olmalı?

Ekran boyutu, kullanım alışkanlıklarına ve tabletin taşınabilirliğine göre değişim gösteriyor kuşkusuz. Ancak son yıllarda büyüyen akıllı telefon ekranları, tabletlerde kullanıcıları daha büyük ekranlı modellere itiyor. Akıllı telefonlarda ortalama 5 inç ve üzeri ekran boyutları tercih edildiğine göre, tablet kullanımında daha geniş görüntü sağlanması açısından en azından 10 inç boyutlu modellere göz atmak daha doğru olacak. 10 inç boyutundaki tabletler, hem iş kullanımında hem de eğlence noktasında en doğru seçenek.





4. İncelik ve hafiflik

10 inç boyutundaki ekranlı tabletlerin her biri aynı form faktörüne, yani kasa yapısına sahip değil. Aralarında kalın ve ağır modeller olduğu gibi, hafif ve ince modeller de yer alıyor. Bu noktada kuşkusuz tercihinizi hafif ve ince modellerden yapmanız, kullanım kolaylığı ve rahat taşıma için önemli. Zira mobil kullanımı gözeten bir cihazın, hantal olması kabul edilemez. O nedenle satın almayı düşündüğünüz tabletin en fazla 500 – 600 gram ağırlığında olması gerekiyor.

5. RAM Kapasitesi ve işlemci

İster iş için kullanın, ister eğlenceli amaçlı tercih edin, tabletin performanslı çalışması her iki kullanımda da önem arz ediyor. Tabletin teknik kadrosuna göz atarken, tabletin kalbinde yer alan işlemcinin en az 4 çekirdekli yapıda olmasına ve RAM kapasitesinin de en az 2 GB olmasına dikkat edin. İşlemci kadar RAM de tabletinizin hızını belirleyen önemli faktörlerden biri. Bu ikilinin bir arada olduğu tabletlerde, performanslı çalışma temposu sağlayabilirsiniz.





6. Hafıza

Android işletim sisteminde, geniş bir uygulama yelpazesi yer alıyor. Ancak satın alacağınız tabletin hafızası dar olursa, bu uygulamaları gönül rahatlığıyla kullanamaz ve tabletin hafızasını sürekli temizlemek zorunda kalırsınız. Bu nedenle tablet seçerken, hafızasına da göz atmanız önemli. Burada en azından 16 GB’lı modelleri tercih etmeniz iyi olacak. Bunun yanı sıra, hafızanın microSD kart ile ne kadar genişletilebileceği de elzem bir konu. Çoğu tablete microSD kart takarak hafızasını arttırabiliyorsunuz. Ancak bunlardan kimileri yalnızca 32 GB ve 64 GB’a kadar destek veriyor. Bizim tavsiyemiz, satın alacağınız tabletin en az 128 GB’a kadar microSD kart desteği sağlaması olacak. Daha aşağısını tercih etmeyin.

7. Ebeveyn modu

İşte önemli bir kriter daha. Özellikle tableti çocuğuna satın alacak veya tabletini çocuğunun kullanmasına izin verecek olanların, satın alım aşamasında en çok dikkat etmesi gereken konu, bir ebeveyn modunun bulunup bulunmadığı. Ebeveyn modu ile tablette birden fazla hesap açabiliyorsunuz. Böylece tableti çocuk kullanırken, ailenin belirlediği sınırlarda kullanım sağlıyor. Özellikle çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı açısından internet dolaşımına sınır getirmeniz önemli. Bu nedenle, özellikle ebeveynlerin tablet satın alırken, tablette mutlaka bir ebeveyn modu olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz.





8. Şık tasarım

Tablet mobil bir cihaz olduğu için onu her yere yanınızda götürmek isteyeceksiniz. Bu nedenle seçeceğiniz tabletin nasıl göründüğü de sizin için önemli olmalı. Tabletin ince ve hafif olması kadar, tasarımıyla da şık olması, onu gittiğiniz yerde elinizde tutarken veya masaya koyduğunuzda kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Ha, elbette çevredekilerin bakışları sizin için önemli olmayabilir pek tabii. Fakat onu elinizde tutarken verdiği his ve baktığınızda sizi memnun etmesi bizce önemli bir kriter.

9. Şarjı ne kadar gidiyor

Tıpkı akıllı telefonlardaki gibi tablet seçiminde de büyük bataryalı modelleri tercih etmek gerekiyor. Zira sürekli şarj etmek veya kabloya bağlı kullanmak can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki tabletler akıllı telefonlara kıyasla daha büyük yapıda olduklarından, bunun avantajından batarya kapasitesi konusunda faydalanıyorsunuz. 10 inçlik bir tablette 7000 mAh kapasitesinde bir batarya ideal. Böylesi bir tablette, 20 saate kadar pil süresi elde edebilirsiniz. Bu da tableti elinden düşürmeyenler için gayet yeterli bir süre.





10. Kamera

Tabletlerde de kamera var. Ancak bazılarında yalnızca tek tarafta bulunuyor. Bizce hem ön hem arka tarafta kamera bulunduran modelleri seçin. Zira ne zaman hangi kamerayla fotoğraf çekmek isteyeceğinizi önceden bilemezsiniz. Özellikle selfie fotoğraflar günümüzde büyük yer ediyor. Öte yandan ön kamera ile görüntülü görüşmelerden de faydalanabiliyorsunuz.