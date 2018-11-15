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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.11.2018 - 07:02, Son Güncelleme:

T625 helikopteri Bahreyn Airshow'da ilgi odağı oldu

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T625 helikopteri Bahreyn Airshow'da ilgi odağı oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, Bahreyn'de düzenlenen Bahreyn International Airshow'da görücüye çıktı.

Bahreyn'in orta kesimindeki es-Sahir Hava Üssü'nde bugün kapılarını açan fuara, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, ABD, Rusya ve İtalya'dan katılım gerçekleşti.

Fuarda Türkiye'yi temsil eden, TUSAŞ'ın ürettiği ve ilk uçuşu eylül ayında gerçekleştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri yoğun ilgi gördü. 

Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Gulf Stream, Leonardo ve Rolls Royce'un da aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin fuara ilgisi dikkati çekti. 

Bahreyn Ulaştırma Bakanı Kemal bin Ahmed, bu yılki fuarın geçmiş yıllara göre katılımcıların çokluğu ve alanın genişliği bakımından en büyük organizasyon olduğunu söyledi.

T625 helikopteri Bahreyn Airshowda ilgi odağı oldu

Birçok sivil ve askeri heyet ile üst düzey şirket temsilcilerinin katıldığı, 120 çeşit askeri ve sivil hava aracının sergilendiği fuar cuma günü sona erecek. 

T625 Genel Maksat Helikopteri

İlk uçuşunu 6 Eylül'de saat 06.00'da gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri, geleceğin operasyonel gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, gelişmiş aviyoniklerle, üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanarak üretildi. 

Yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanıyla T625, dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların, muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilecek.

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