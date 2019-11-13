Sylvania Türkiye’de önemli atama
Aydınlatma markalarından Sylvania Türkiye’de bayrak değişimi yaşandı. Şirketin Türkiye ve CIS Ülkeleri Genel Müdürü Azim Tuncinar, görevini şirketin Türkiye, Ortadoğu, Türkiye ve CIS Bölge Başkanı Ayhan Şiriner’e devretti.
Sylvania markasına iki yıldır başarıyla liderlik eden şirketin Türkiye ve CIS Ülkeleri Genel Müdürü Azim Tuncinar, görevini Sylvania Türkiye, Ortadoğu, Türkiye ve CIS Bölge Başkanı Ayhan Şiriner’e devretti. Şiriner, mevcut sorumluluğunun yanı sıra Sylvania Türkiye Genel Müdürlüğü görevini de yürütecek.
Sylvania Türkiye, 2020 yılı planlarını ve uzun vadeli stratejilerini düzenlediği bir toplantıyla paylaştı. Toplantıya, Türkiye’nin her bölgesinden Sylvania bayileri, proje partnerleri, tedarikçi firmalar ve aydınlatma sektörünün iki önemli topluluğu olan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin (ATMK) temsilcileri katıldı.
Azim Tuncinar ise toplantıda yaptığı konuşmada Sylvania Türkiye’nin ‘Aydınlatmada Zirveye Doğru’ hedefiyle faaliyet gösterdiğini söyledi. Şirketin iki yılda çok önemli aşama kaydettiğini vurgulayan Tuncinar, son bir yılda TL bazında yüzde 42 büyüme sağladıklarını kaydetti.
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