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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.12.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Suya düşen cihaz nasıl kurtarılır?

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Suya düşen cihaz nasıl kurtarılır?

Su ile temasın elektronik cihazlara verdiği zararlar arasında depolama aygıtlarındaki verilerin kaybedilmesi de yer alıyor. Hard disklerinde değerli verilerini bulunduran kullanıcılar, diskin çeşitli sebeplerle sıvı temasına maruz kalmasıyla verilerine erişmekte sıkıntılar yaşayabiliyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, cihazları sıvı temasına maruz kalan kullanıcıların verilerini güvenli bir şekilde geri kazanabilmesi için uyarılarda bulunuyor.

Sıvı teması sonrası zarar gören cihazlarından önemli verilerini kurtarmak isteyen kullanıcılar için anında doğru müdahale büyük önem taşıyor. Oldukça hassas olan ve su damlalarından bile kolayca zarar görebilen hard disklere bozulma sonrası çok kısa sürede işlem yapılmadığı takdirde verilerin kurtarılma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirten Günal, cihazları sıvı teması ile hasar gören kullanıcıların yapmaması gereken davranışları belirterek doğru uygulamaları paylaşıyor. 

Hard diskin sudan zarar görmesi durumlarında zaman faktörü, maalesef kullanıcıların yanında olmuyor. Hard diski birkaç gün kendi halinde bırakmak bile verileri geri alma şansını oldukça düşürdüğünden dolayı veri kurtarma ihtimalinin yüksek tutulması için mümkün olduğunca hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Ayrıca tam bir müdahaleye başlamadan önce diskin cihazdan dikkatle çıkartılması da veri kurtarmada önemli bir faktör. 

Diski Kurutmayın

“Islanmış bir diski kurutmayın.” biraz çelişkili gözükse de, kullanıcıların kendi kendilerine diskleri kurutmamasının ardında iki önemli neden yatıyor. Birincisi, çamurlu veya köpüklü suya maruz kalmış bir diski yıkamak, saç kurutma makinesiyle kurutmaya çalışmak, güneşin altında bırakmak gibi ısı içeren herhangi bir kurutma tekniği, hard disk plakasında hasar yaratarak veri kurtarmayı imkansız kılabiliyor. İkincisi ise sel, bir bardak su ya da bir damla su hangisi olursa olsun ıslak bir hard diskin bilinçsizce kurutulması, iç bölüme sızmış sıvı kalıntılarının plakaların üzerinde kuruması halinde yüzeyin aşınmasına ve pürüzsüzlüğünün kaybolmasına sebep olabiliyor. Bu durum diski ilk baştaki ıslak halinden bile daha kötü bir hale sokarak veri kurtarma ihtimalini düşürüyor. Bu nedenle uzun süre sıvı temasına maruz kalmış disklerin aynı sıvıdan örnekleme alınarak, sıvı içinde veri kurtarma laboratuvarına ulaştırılması gerekiyor. 

Diskin İçini Açmayın 

Sıvı teması sonucu bozulmuş disklerle ilgili bir diğer önemli kural ise disklerin açılmaması gerektiği. Kullanıcıların özellikle disk kapağını kesinlikle diskten ayırmamış olması profesyonel veri kurtarma süreçlerinde kritik rol oynuyor. Aksi takdirde havayla temas eden disk plakaları, verilere erişmeyi engelliyor. Profesyonel veri kurtarma laboratuvarlarında, diskin daha fazla bozulmasını önleyecek özeliklere sahip cleanroom adı verilen tozdan arındırılmış odalar bulunuyor ve disklerin içi burada açılarak normal bir ortamın yarattığı olumsuz etkiler ortadan kaldırıyor. 

Ne Yapmalısınız? 

Hard disklerden veri kurtarmaya ihtiyaç duyan kullanıcıların disklerindeki sorunun tespit edilip çözülmesi için profesyonel yardım almalarının şart olduğunu belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Müdürü Serap Günal, söz konusu disklerin bir kağıt havluya sarılı bir şekilde, kapalı ve diskin hareket etmesini önleyecek darlıkta bir paket içerisinde, en kısa sürede uzman ellere teslim edilmesi gerektiğini dile getiriyor. Veri kurtarma sürecindeki adımların belirlenmesine yardımcı olması için cihaza temas eden sıvı örneğinin ayrıca gönderilmesi de büyük önem taşıyor.

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