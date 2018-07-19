Suudi Arabistan'dan 47 oyuna şok yasak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSuudi Arabistan'dan 47 oyuna şok yasak
GeriTeknoloji Suudi Arabistan'dan 47 oyuna şok yasak
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
19.07.2018 - 07:20, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan 47 oyuna şok yasak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suudi Arabistan'dan 47 oyuna şok yasak

Sık sık çocuk ölümleri ile ismi duyulan "Mavi Balina" oyununun Suudi Arabistan'da 2 çocuğun ölümüne neden olmasının ardından ülke, verdiği ani bir karar ile bazı bilgisayar oyunlarını ülke genelinde yasakladı.

13 yaşındaki bir kız ve 12 yaşındaki bir erkek çocuğun Mavi Balina görevleri sonucunda intihar etmesi üzerine harekete geçen Suudi yetkililer, şiddet içeren ve küçük çocuklar için sakıncalı olabileceği düşünülen oyunlara ülke geneli engelleme getirildi. İşte bu oyunların tam listesi:

Suudi Arabistandan 47 oyuna şok yasak

Agents of Mayhem
Assassins Creed 2
Attack on Titan 2
Bayonetta 2
Clash of the Titans
Dante’s Inferno
Dead Rising 3 Apocalypse Edition
Deadpool
Deception IV: The Nightmare Process
Deus Ex Mankind Divided
Devils Third
DmC – Definitive edition
Dragon Age: Inquisition
Dragon’s Dogma: Dark Arisen
Draw to Death
Final Fantasy Dissidia
Fist of the North Star: Ken’s Rage 2
God of War 1
God of War 2
God of War 3
Grand Theft Auto V
Heavy Rain
Hitman: Absolution (2012)
Life is Strange
Mafia 2
Mafia 3
Metro Redux
Okami
One Piece Burning Blood
Past Cure
Prison Architect
Resident Evil 5
Resident Evil 6
Saints Row IV
SplatterHouse
Street Fighter V
Street Fighter 30th Anniversary
The Order 1886
The Saboteur
The Witcher 3
The Nonary Game
Thief
Vampyr
Watch Dogs
Wolfenstein 2
Wolfenstein: The New Order
YO-KAI WATCH

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suudi Arabistan'dan 47 oyuna şok yasak

Alto's Odyssey şimdi de Android'e geliyor

Japonya'nın ticaret fazlası çip ve çip üretim ekipmanlarına güçlü taleple yükseldi

Amazon'un piyasa değeri 900 milyar doları aştı