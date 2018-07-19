Suudi Arabistan'dan 47 oyuna şok yasak
Sık sık çocuk ölümleri ile ismi duyulan "Mavi Balina" oyununun Suudi Arabistan'da 2 çocuğun ölümüne neden olmasının ardından ülke, verdiği ani bir karar ile bazı bilgisayar oyunlarını ülke genelinde yasakladı.
13 yaşındaki bir kız ve 12 yaşındaki bir erkek çocuğun Mavi Balina görevleri sonucunda intihar etmesi üzerine harekete geçen Suudi yetkililer, şiddet içeren ve küçük çocuklar için sakıncalı olabileceği düşünülen oyunlara ülke geneli engelleme getirildi. İşte bu oyunların tam listesi:
Agents of Mayhem
Assassins Creed 2
Attack on Titan 2
Bayonetta 2
Clash of the Titans
Dante’s Inferno
Dead Rising 3 Apocalypse Edition
Deadpool
Deception IV: The Nightmare Process
Deus Ex Mankind Divided
Devils Third
DmC – Definitive edition
Dragon Age: Inquisition
Dragon’s Dogma: Dark Arisen
Draw to Death
Final Fantasy Dissidia
Fist of the North Star: Ken’s Rage 2
God of War 1
God of War 2
God of War 3
Grand Theft Auto V
Heavy Rain
Hitman: Absolution (2012)
Life is Strange
Mafia 2
Mafia 3
Metro Redux
Okami
One Piece Burning Blood
Past Cure
Prison Architect
Resident Evil 5
Resident Evil 6
Saints Row IV
SplatterHouse
Street Fighter V
Street Fighter 30th Anniversary
The Order 1886
The Saboteur
The Witcher 3
The Nonary Game
Thief
Vampyr
Watch Dogs
Wolfenstein 2
Wolfenstein: The New Order
YO-KAI WATCH
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