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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.11.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Sürücüsüz araçlar sigorta primlerini düşürecek

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Sürücüsüz araçlar sigorta primlerini düşürecek

İspanyol Mapfre Asistencia’nın Türkiye ofisi olarak 1996 yılından bu yana ülkemizde hizmetlerine devam eden Tur Assist’in Genel Müdürü Nevra Yener asistans sektörünün önemli bir değişimden geçtiğini açıkladı. Tüm dünyada yaşanan teknolojik değişimin sektörü şekillendiren riskleri adeta yeniden belirlediğini vurgulayan Yener, bu kapsamda “geleneksel riskler” ile bunları içeren “geleneksel ürünlerin” gelirlerinde düşüş yaşanacağına dikkat çekti. Tüm dünyada sigorta sektörünü etkileyecek trendler hakkında da bilgi veren Yener, “Teknolojik olarak daha gelişmiş, güvenliği yüksek araçlar, hatta sürücüsüz araçlar sektörde hasar frekanslarını aşağıya çekecek. Bu durum da doğal olarak primlerin ucuzlamasına yol açacak. Geleneksel riskler ve bu riskleri kapsayan geleneksel ürünlerin gelirlerinde de düşüş yaşanacak” dedi.

Tüm dünyada yaşanan teknolojik dönüşümün sigorta ve asistans sektörünü şekillendiren risklerin değişimini de beraberinde getirdiğini vurgulayan Yener, sektördeki ürünlerin de bu gelişmeler ışığında yenileneceğine dikkat çekti.

Yener, “Bu trendlerden ilkini teknolojinin gelişmesi ile birlikte geleneksel risklerin şekil değiştirmesi oluşturuyor. Teknolojik olarak daha gelişmiş, güvenliği yüksek araçlar, hatta sürücüsüz araçlar sektörde hasar frekanslarını aşağıya çekecek. Bu da doğal olarak primlerin de ucuzlamasına yol açacak. Değişimle birlikte geleneksel riskler ve bu riskleri kapsayan geleneksel ürünlerin gelirlerinde de düşüş olacak” diye konuştu.

Tüm bunlarla birlikte müşteri profilinin de önemli bir değişimden geçtiğini belirten Yener, “Y ve Z kuşaklarının da sigorta alıcısı olmasıyla müşterilerin beklentileri de değişecek. Sektörü etkilemeye başlayan üçüncü konu ise hiç şüphesiz ki ‘dijitalleşme’. Bunun gerisinde kalan şirketler ciddi gelir kaybına uğrayacak” diye konuştu. Tüm bu trendlerin sektörde bir takım fırsatları da beraberinde getireceğini açıklayan Yener, “Dünyada artık, sigorta ve asistans şirketleri söz konusu trendlerin etkisiyle geleneksel yapılardan, müşterinin hayatına katma değer sağlayan yapılara doğru dönüşüyor. Sigorta ve asistans şirketleri, sigortalıların hayatlarında sadece poliçe yenileme, prim tahsilatı, hasar yönetimde ve geri planda değil, çok daha ön planda olabilme fırsatı yakalayacak” ifadelerini kullandı.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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