Sürpriz gelişme: Macbook Air fiyatları düşüyor mu?

Özellikle ülkemizde çok daha yüksek fiyatlarla temin edilebilen Macbook Air'ini almayı düşünenler için sürpriz bir gelişme var. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple odaklı yeni yatırımcı notlarını paylaştı. Analist, bu yılın ikinci çeyreği içerisinde bütçe dostu bir MacBook Air modelinin sunulacağını ileri sürmüş durumda. Bu sayede şirketin MacBook sevkiyatlarını yıl içerisinde yüzde 10-15 oranında artırabileceğinin altı çiziliyor.

Son yıllarda 12 inç MacBook ve MacBook Pro sebebiyle satışları durgunlaşan modelin güncellenmiş ve fiyatı düşürülmüş haliyle yine ilgi göreceği düşünülüyor. Mevcut modelin 2014-2015 yılından kalma Broadwell işlemciyle 4,599 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olduğunu ancak yeni modelin bundan daha düşük fiyata satılacağının düşünüldüğünü belirtelim.





İşlemcinin yanı sıra, Retina olmayan 1440 x 900 çözünürlükteki ekranda değişiklik görmemiz mümkün. Ek olarak, USB-C/Thunderbolt ve ufak tasarım değişiklikleri ile karşılaşabiliriz.

Ürünün duyurusunun Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde yapılması ihtimali de oldukça yüksek.