SuperCell'den yeni oyun: Brawl Stars
Clash Royale, Hay Day ve Boom Beach gibi oyunlarla dünyanın en büyük oyun yapımcılarından biri haline gelen SuperCell, yeni bir oyunu daha yayına aldı.
Supercell tarafından 2017 yılında duyurulan ve bölge bölge yayınlanan Brawl Stars, tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunuldu. Brawl Stars; Bounty, Heist ve tek kişilik modlarıyla uzun süre oyuncuları kendine bağlayacak gibi görünüyor.
Bir süre önce ülkemizdeki oyuncuların Kanada VPN'i kurarak Google Play üzerinden indirebildiği oyun, artık herkes için oynanabilir durumda. iOS ve Android kullanıcılarının tek yapması gereken, aşağıdaki linkleri kullanarak oyunu cihazlarına indirmek ve tadını çıkarmak.
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