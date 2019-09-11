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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.09.2019 - 04:02, Son Güncelleme:

Süper soğutma tekniğiyle karaciğer vücut dışında 27 saat korundu

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Süper soğutma tekniğiyle karaciğer vücut dışında 27 saat korundu

Karaciğerin vücut dışında muhafaza edilme süresi yeni "süper soğutma" yöntemiyle 27 saate çıkarıldı.

Science News'in haberine göre, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Massachusetts Hastanesi'nde görevli uzmanların geliştirdiği "süper soğutma" tekniğiyle ilk kez hasar veren buz kristalleri oluşmasının önüne geçilerek organ, sıfır derecenin altında bir günden uzun süre muhafaza edilebildi. 

Aralarında Türk bilim insanı Korkut Uygun'un da bulunduğu uzmanların, organın sıfırın altındaki derecelerde donmasını önlemek için kimyasallardan faydalanarak beş insan karaciğerini sıfırın altında 4 derecede muhafaza ettiği, yeni teknikle organ nakli için alınan karaciğerlerin kullanım süresinin ortalama 9'dan 27 saate çıktığı belirtildi.

Çalışmada uzmanlar, buz oluşumunu önlemek ve aşırı soğukta hücreleri korumak için kimyasal karışım geliştirdi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Reinier de Vries, tekniğin, karaciğer nakil sayısında büyük artışı mümkün kılabileceğini ve diğer organlar üzerinde de kullanılabileceğini söyledi.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Biotechnology" dergisinde yayımlandı.

Kişi öldüğünde nakil için alınan organın 4 derecede kısa bir süre muhafaza edilebildiği, bunun karaciğer için en fazla 12 saate çıktığı ifade ediliyor.

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