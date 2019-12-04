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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.12.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Super Mario Maker 2’ye yeni bir karakter geliyor

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Super Mario Maker 2’ye yeni bir karakter geliyor
Fotoğraf: Alamy

Super Mario Maker 2’ye yeni bir güncelleme geliyor. 5 Aralık'ta, Nintendo Switch için Super Mario Maker 2'ye gelecek ücretsiz güncelleme ile, yeni parkur bölümleri ve yeni bir oyun modu ile birlikte Legend of Zelda serisinden oynanabilir bir karakter olarak Link ekleniyor.

Ver. 2.0.0 güncellemesini indirdikten sonra, yeni Master Sword eşyası yalnızca 8-bit Super Mario Bros tarzında kullanılabilecek. Yeni parkur seçildiğinde, Mario Link’e dönüşecek ve kılıçla saldırmak, ok ve bomba atmak gibi hareketlere sahip olacak. Nintendo Switch için yeni çıkan The Legend of Zelda: Link’s Awakening oyununda Link, Piranha Plants ve Goombas gibi Super Mario oyunlarından tanıdık karakterlerle karşılaşıyor ancak bu kez Link, Super Mario Maker 2’de Super Mario oyununa katılıyor.

Master Sword kullanarak Link’e dönüşmek yaratıcılar için farklı tasarım olanakları yer alıyor. Link, oklarını kullanarak Mario'nun normalde vuramayacağı çok uzaktaki anahtarları vurabilir. Kılıcıyla olan yeni saldırı hareketi diken kaplı Spinies gibi korunan düşmanları genellikle yenebilir. Bombalarla, normalde Mario ve arkadaşları tarafından geçilmez olan bazı duvarlar kolayca patlatılabilir.

Link'e ek olarak, güncellemeyle daha fazla parkur bölümü ve düşmanın yanı sıra yeni bir Ninji Speedruns modu da ekliyor.

  • Dash Block: Super Mario 3D World tarzında mevcut olan Dash Block parkuru Mario’ya basıldığında büyük bir hız patlaması veriyor.
  • Frozen Coin: Bu madeni paralar bir buz bloğu ile çevrilidir ve yalnızca belirli bir kızgın güneş dahil, ateş topları veya diğer ateş elementleri tarafından eritildiği takdirde serbest bırakılabilir.
  • P Block: Seyir sırasında bir P Düğmesine basıldığında, görünmez P Blokları geçici olarak sert platformlara dönüşür, ya da tam tersi.
  • Spike: Bu klasik düşman dev spike topları öksürür ve Mario'ya fırlatır. Kar ortamında kullanılırsa, Spike yerine kartopu atar!
  • Pokey: Birden fazla Super Mario oyununun ikonik istiflenmiş kaktüsü, ilk defa Super Mario Maker 2'ye katıldı. Oyuncular her Pokey'in yüksekliğini bile düzenleyebilirler.

Yeni Ninji Speedruns modunda, oyuncular Nintendo tarafından sadece bu mod için yaratılan parkurlarda zamanlı görevler yapabilirler. Diğer oyuncuların Ninji Ghost'ları, dünyanın dört bir yanındaki rakiplerine karşı yarışırken oyuncuların yanında koşacak. Görünen Ninji Ghost’lar benzer bir performans seviyesindeki oyuncu verilerinden seçilir, böylece oyuncular diğer oyuncuların Ninji Ghostlar’ı ile birlikte parkuru geçerek performanslarını kademeli olarak geliştirebilirler. Oyuncular ayrıca parkurları bitirerek pullar toplayabilir ve özel Mii kostümleri almak için oyunda kullanabilirler.

Her Ninji Speedrun etkinliği yaklaşık bir hafta sürecek ve periyodik olarak yeni parkurlar dağıtılacak. Etkinlik sırasında, oyuncular o parkurda oyun sürelerine göre sıralanacaktır. Oyuncular hala Ninji Ghost'larıyla parkuru geçebilir ve etkinlik süresi sona erdikten sonra bile pulları toplayabilirler.

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