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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.10.2019 - 06:29, Son Güncelleme:

Süper bilgisayar ile Ay'a yolculuk başlıyor

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Süper bilgisayar ile Ay'a yolculuk başlıyor

Hewlett Packard Enterprise (HPE) NASA’nın atmosfere giriş, gezegen yüzeyine alçalma ve iniş görevleri yanında 2024 yılına kadar Ay’ın Güney Kutbuna insan indirme görevi olan Artemis programının modelleme ve simülasyonlarını desteklemek amacıyla Ames Araştırma Merkezi’ne özel yeni bir süper bilgisayar tasarladı. NASA Ames’in “Aitken” ismini verdiği yeni süper bilgisayar, HPE ile NASA Ames arasındaki dört yıllık çok aşamalı iş birliği kapsamında geliştirilen ilk ürün olma özelliğini taşıyor.

Adını, çift yıldız sistemlerinde uzmanlaşan Amerikalı astronom Robert Grant Aitken’den alan süper bilgisayar, Ay yüzeyine doğru ve güvenli inişler yapılmasını sağlamak için 3,69 PetaFLOP teorik performansıyla binlerce karmaşık simülasyonu daha hızlı bir şekilde çalıştıracak.

Nasıl bir bilgisayar?

Aitken, özel bir amaç için geliştirilen, uçtan uca yüksek başarımlı bilgi işlem (HPC) platformu olan ve optimum enerji verimliliği sağlamak için özel sıvı soğutma özelliğiyle donatılmış HPE SGI 8600 sistemini kullanıyor.

Bu bilgisayar, daha yüksek verimlilik sağlayan, elektrik ve su tüketimini önemli ölçüde azaltan ileri düzey HPC çözümleri sunmaamacına yönelik olarak, NASA Ames’in HPE ile ortaklaşa geliştirdiği yeni bilgisayar tesisinde yer alıyor.

Kaliforniya eyaletinin Mountain View bölgesinde bulunan yeni tesis, süper bilgisayarı soğutmak için Bay Area’nın doğal sıcaklık koşulları ile buharlı soğutma yöntemlerini birleştirerek soğutma kulesine ve milyonlarca galon suya duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

“İnsanlığı geleceğe hazırlayacak projelere desteğimiz sürüyor”

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak konuya ilişkin şunları söyledi; “Hewlett Packard Enterprise (HPE) olarak misyonumuz insanların çalışma ve yaşam şeklini geliştirmek. Bu amaçla insanlığı geleceğe hazırlayacak önemli projelere destek vermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik için döngüsel ekonomiye öncelik eden kurumların başında geliyoruz. Alzheimar’a çare arayan sağlık araştırmalarına, Mars’a yolculuk projesine, büyük veriyi daha hızlı işleyecek yapay zeka altyapılarına gelişmiş teknolojik çözümler sunuyoruz. En yeni projelerimizden bir diğeri ise 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yeni Ay yolculuğunun simulasyonunu yapacak dünyanın en güçlü süper bilgisayarını NASA için tasarlamak”.

HPE’nin HPC ve Yapay Zekadan sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdürü Bill Mannel yaptığı açıklamada, “HPE’nin NASA Ames ile uzun yıllara dayanan bir iş birliği bulunuyor; uzay ve bilim keşiflerine hız kazandırmak için NASA Ames’le birlikte yenilikçi, genel verimliliği artıran ve maliyetleri azaltan HPC teknolojileri geliştirmeye devam ediyoruz. İnsanlığın gelecekteki Ay görevi için yeni Aitken süper bilgisayarını tasarlamış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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