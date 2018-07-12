Subnautica: PlayStation 4'leri kasıp kavuracak yeni oyun
Karşımıza ilk olarak PC ve Xbox One'da çıkan hayatta kalma oyunu Subnautica, bu kez PlayStation 4'lere geliyor!
Subnautica, temelde hayatta kalma oyunlarında olan tüm elementlere sahip. Diğerlerinden farklı olarak oyunda okyanusun en derinlerini keşfetmeniz gerek. Her hayatta kalma oyununda olduğu gibi avcılık ve toplayıcılık da yapmanız gerekiyor tabii. Derinlere indikçe farklı sürprizler sizleri bekliyor olacak. Oksijeniniz azalabilir veya bir deniz canlısının saldırısına uğrayabilirsiniz.
Daha önce hayatta kalma oyunu oynamamış insanlar veya oynayıp da başaramayanlar için güzel bir deneyim olacağını söyleyebiliriz. Oyun içerisinde sizlere kendini sevdirecek birçok hayatta kalma yöntemi bulunduğu gibi, yeniden hayata dönme gibi modlara da sahip.
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