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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.11.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Su yapıları korunurken diğer canlılar da gözetilecek

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Su yapıları korunurken diğer canlılar da gözetilecek

Koruyucu güvenlik tedbirleri, her bir su yapısının özel şartlarıyla çevresel, sosyal ve ekonomik koşulları, diğer canlıların suya erişim hakları göz önünde bulundurularak alınacak.

Su kaynaklarından faydalanmak ve zararlarını önlemek maksadıyla yapılan tesislerle depolama alanlarına ilişkin alınacak koruyucu güvenlik tedbirleri, her bir su yapısının özel şartlarıyla çevresel, sosyal ve ekonomik koşulları, diğer canlıların suya erişim hakları göz önünde bulundurularak hayata geçirilecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün "Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, su yapılarıyla etkileşim içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile bu yapılarla ilgili yerine getirilecek hizmetler kapsamında alınacak koruyucu güvenlik tedbirlerine dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, su kaynaklarından faydalanmak ve zararlarını önlemek maksadıyla yapılan her türlü yapı, bunların tamamlayıcı tesisleri ve depolama alanları olan su yapıları, koruyucu güvenlik tedbirlerini içerecek şekilde tasarlanacak, projesine uygun inşa edilecek ve işletilecek.

Canlıların suya erişim hakkı engellenmeyecek

Su yapılarına ait etüt, plan, proje ve rapor gibi belgelerde, işletme sonrası da dikkate alınarak muhtemel tehlikeler, sebep olabileceği kaza ve kayıplarla bunlara karşı alınacak koruyucu güvenlik tedbirleri belirtilecek.

Koruyucu güvenlik tedbirleri, her bir su yapısının kendi özel şartlarıyla çevresel, sosyal ve ekonomik koşulları, diğer canlıların suya erişim hakları göz önünde bulundurularak alınacak.

Canlıların suya erişim hakkının engellenebileceği, getirebileceği ekonomik maliyetin büyüklüğü ve taşkın kontrolü tesislerinde daha büyük risklerin yaşanabileceği dikkate alınarak, su yapıları ve depolama alanlarının çevresinin tamamı, tel çit, bariyer, korkuluk ve benzeri yapısal koruyucu güvenlik tedbirleriyle çevrilemeyecek.

Su yapılarında alınan koruyucu güvenlik tedbirleri uygulama rehberinde belirtilen hükümler çerçevesinde düzenli olarak kontrol edilecek. Kaza ve kayıplar, meydana gelen zararlar, bunlara ilişkin idari ve adli süreçler ve sonuçları iş bazında raporlanacak.

Güvenlik tedbirleri yılda 3 kez kontrol edilecek

Koruma alanlarındaki kara ve demir yollarında koruyucu güvenlik tedbirleri sorumlu idarelerce alınacak.

Yerel yönetimler, koruma alanlarında ikamet eden, faaliyette bulunan, mülkiyet veya sınırlı ayni hak sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarını, su yapılarından kaynaklanabilecek tehlikeler, bunların sebep olabileceği kaza ve kayıplarla zarara maruz kalmamak için dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirip uyaracak.

Su yapılarında alınan koruyucu güvenlik tedbirleri, DSİ Bölge Müdürlüğü veya işletenlerce mart, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere her yıl 3 defa kontrol edilecek.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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