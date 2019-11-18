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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Su ürünleri mercek altına alınacak

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Su ürünleri mercek altına alınacak
Fotoğraf: iStock

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu önderliğinde 28-29 Kasım'da Samsun'da gerçekleştirecekleri "2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu"nda su ürünleri tüketimini ele alacaklarını belirterek, "Sempozyum sonrasında su ürünleri ve sağlık bağlantısı hakkında bilinç ve farkındalık oluşturulacak, doğru bilinen yanlışlar gün yüzüne çıkarılacak, su ürünlerinin insan sağlığı açısından önemi detaylandırılarak kamuoyuna duyurulacak." dedi.

Şeker, "2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu"na ilişkin açıklamalarda bulundu. Gıda ve sağlıklı beslenme sempozyumunun ilkini nisan ayında Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde Diyarbakır'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şeker, etkinlik kapsamında "Medyanın Rolü, Beslenme İlkeleri, Kanatlı Eti, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri" konularının tartışıldığını anımsattı. 

Şeker, "2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu"nda ise "Su Ürünleri ve Sağlık" alt başlığının masaya yatırılacağını ve her boyutuyla ele alınacağını söyledi. Başta balık eti olmak üzere su ürünlerinin, zengin protein içeriği ve yapısında bulunun çoklu doymamış yağ asitleriyle, vücudun temel besin maddeleri ihtiyacını karşıladığına işaret eden Şeker, söz konusu besinlerin insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerine olumlu etki yaptığını ve hastalıklardan korunmada son derece etkili olduğunu vurguladı.

Beslenme alışkanlıklarının insan sağlığını büyük ölçüde etkilediğini ve balık ya da diğer su ürünleri tüketiminin beslenmede çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Şeker, "Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla su ürünleri avcılığı ve üretimi yönünden dünyanın şanslı ülkeleri arasında. Su ürünleri konusunda sağlığımızı doğrudan etkileyen en büyük problemlerden biri istilacı türler. Zehirli olmaları nedeniyle istilacı türler tüketilmediğinden, özellikle balon balıklarının av araçlarına zarar vermelerinden ve az da olsa insana saldırı vakalarının görülmesinden dolayı toplum üzerinde son derece negatif etki meydana geliyor. TÜBA olarak bu ve benzeri pek çok sorunu TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu önderliğinde 28-29 Kasım'da Samsun'da gerçekleştireceğimiz '2. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu'nda ele alacağız." diye konuştu.

Şeker, su ürünleri üretiminin zaman zaman medya baskısına maruz kaldığına dikkati çekerek, bu alanda acilen standartlarla uyumlu, çevreye etkisi en aza indirilmiş, teknolojiyi entegre etmiş üretim sistemlerinin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. 

"Sonuçlar raporlanacak"

Sempozyumda, su ürünlerinin tüketimini artırmanın öneminin vurgulanacağının altını çizen Şeker, "Sempozyum sonrasında, su ürünleri ve sağlık bağlantısı hakkında bilinç ve farkındalık oluşturulacak, doğru bilinen yanlışlar gün yüzüne çıkarılacak, su ürünlerinin insan sağlığı açısından önemi detaylandırılarak kamuoyuna duyurulacak." ifadesini kullandı.

Şeker, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumda, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Akademi Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin'in de katılacağını kaydetti.

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