Street Fighter 5 ücretsiz oldu! Hemen indirin
Yılların dövüş oyununun son halkası olan Street Fighter 5 kısa süreliğine ücretsiz sunulmaya başladı. İki hafta için bedava yapılan oyunu indirmek için ise bakın ne yapmanız gerekiyor?
Dünyanın en popüler dövüş oyun serisi olan Street Fighter'ın son halkası, sürpriz bir kararla ücretsiz oldu. İki hafta süresince oyunculara bedava dağıtılacak olan Street Fighter 5, 23 Nisan Salı Günü saat 23:00 itibarıyla bedava hale gelecek. Steam üzerinden indirilebilecek olan oyunu bu süre içerisinde indiren oyuncular, 20 oynanabilir karakteri de yanlarına alarak mücadeleye başlayabilecek.
Oyun bedava olarak sunulsa da, önemli bir kısıtlama bulunmuyor. Örneğin Street Fighter 5'in Arcade sürümüne de oyuncular sahip olacak.
Oyun, 5 Mayıs saat 23:00'te tekrar ücretli hale gelecek. Eğer Street Fighter serisini yakından tanıyorsanız veya dövüş oyunlarıyla yakından ilgiliyseniz bu imkanı kaçırmamakta sonsuz fayda var.
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