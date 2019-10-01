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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.10.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Stevie'den iki altın ödül aldı

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Stevie'den iki altın ödül aldı

Arvato CRM Türkiye, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olan Stevie Büyük İşverenler Ödül Programı'nda iki kategoride birden altın ödül sahibi oldu. Şirket içindeki tüm operasyonların kullanabildiği bir iş portalı olan Atlantis uygulaması, New York'ta gerçekleştirilen görkemli ödül töreninde Yılın Eğitim Platformu ve Yılın Özel Tasarlanmış Eğitim Platformu ödüllerini kazandı.

Uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren Stevie Ödülleri'nin Büyük İşverenler Ödül Programı'nda Arvato CRM Türkiye, Yılın Eğitim Platformu ve Yılın Özel Tasarlanmış Eğitim Platformu kategorilerinde altın ödüllere layık görüldü.

New York'ta gerçekleştirilen ödül törenine katılan Arvato CRM Türkiye COO'su Berna Tan, şu sözleri kaydetti: “Atlantis platformunu bilgeliği temsil eden bir baykuş karakteri temsil ediyor. Bu karakterimizin ismini ‘Kıvılcım' koyduk. Bu ismi seçerken, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında yurt dışına gönderdiği bilim insanlarına yaptığı konuşmadan ilham aldık. Ulu Önder, ‘Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak geri dönmelisiniz' demişti. Bu prestijli ödül sayesinde bir kıvılcım olarak başlayan Atlantis projemiz, güçlendi.”

İki ödüle birden layık görülen Atlantis platformunu Türkiye'nin 8 ilinde 3.000'den fazla Arvato CRM Türkiye çalışanı kullanıyor. Platformda, kurum içi iletişim, dijital kütüphane, e-öğrenme olanakları, geri bildirim takibi ve kalite değerlendirme gibi pek çok modül bulunuyor.

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