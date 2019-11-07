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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 'Yılın Şirketi' seçildi

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Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 'Yılın Şirketi' seçildi

Her yıl 60'tan fazla ülkeden 10.000'in üzerinde kurum ve yöneticinin yarıştığı Stevie Uluslararası İş Ödülleri, Tüketici Hizmetleri kategorisinde Arvato CRM Türkiye'yi Yılın Şirketi seçti.

3200'den fazla çalışanıyla, 10 farklı lokasyonda 50'nin üzerine dünya devi markaya müşteri hizmetleri sunan Arvato CRM Türkiye, bu kez de Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nden bir altın bir de bronz ödüle layık görüldü. Ödül kazanan şirketler dünya çapında 200 profesyonelden oluşan bir jüri tarafından, iki ayı aşkın bir çalışmanın sonucunda belirleniyor. Değerlendirmeler sonucunda Viyana'da yapılan törende Stevie Uluslararası İş Ödülleri Tüketici Hizmetleri kategorisinde Yılın Şirketi altın ödülünü kucaklayan Arvato CRM Türkiye, aynı zamanda Yılın Tüketici Hizmetleri Ekibi kategorisinde de bronz ödülün sahibi oldu. Eylül ayında ise New York'ta yapılan Stevie Büyük İşverenler Ödül Programı'nda Arvato CRM Türkiye, Yılın Eğitim Platformu ve Yılın Özel Tasarlanmış Eğitim Platformu kategorilerinde altın ödüllere layık görülmüştü.

Her yıl Stevie Uluslararası İş Ödülleri listesine girmeyi başaran Arvato CRM Türkiye, 2017 yılında Yılın En Yenilikçi Şirketi ve Yılın Teknik İnovasyonu kategorilerinde bronz; 2016 yılında ise Farklılaştırılmış Hizmetler kategorisinde Yılın Şirketi altın ödülünün ve Yılın Yönetim Ekibi kategorisinde de bronz ödülün sahibi olmuştu. Stevie ödüllerinin yanı sıra bu yıl PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nde “İnsan Analitiği” projesiyle Yılın En İnovatif ve Dijital Çözümü ödülünü kazanan Arvato CRM Türkiye, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'deki Çağrı Merkezleri arasında ihracat şampiyonu olarak TİM Hizmet İhracatı ödülüne de layık görülmüştü.

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