Stevie Ödüllerinde “Yılın Kadın Yöneticisi” seçildi

Dijital teknolojiler konusunda önde gelen uluslararası teknoloji hizmetleri sağlayıcılarından Arvato'nun CRM Türkiye COO'su Berna Çeliktürk Tan; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da Yılın Kadın Yöneticisi kategorisinde altın ödülün, 2,500’den fazla çalışanı olan ve tüketici hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde Yılın Kadın Yöneticisi kategorisinde gümüş ödülün ve İşletme Yöneten Kadınlar kategorisinde de yine gümüş ödülün sahibi oldu.

Arvato CRM Türkiye’de 7 yıldır COO’luk görevini yürüten Berna Çeliktürk Tan, yaklaşık 20 yıldır hizmet ve teknoloji sektörlerinde çeşitli yöneticilik deneyimine sahip.