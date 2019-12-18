Stevie Ödüllerinde “Yılın Kadın Yöneticisi” seçildi
Her yıl 7 farklı alanda, 70’ten fazla ülkeden 12 binin üzerinde başvurunun alındığı Stevie Ödüllerinde; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Yılın Kadın Yöneticisi altın ödülünün sahibi Arvato CRM Türkiye COO'su Berna Çeliktürk Tan oldu.
Dijital teknolojiler konusunda önde gelen uluslararası teknoloji hizmetleri sağlayıcılarından Arvato'nun CRM Türkiye COO'su Berna Çeliktürk Tan; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da Yılın Kadın Yöneticisi kategorisinde altın ödülün, 2,500’den fazla çalışanı olan ve tüketici hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde Yılın Kadın Yöneticisi kategorisinde gümüş ödülün ve İşletme Yöneten Kadınlar kategorisinde de yine gümüş ödülün sahibi oldu.
Arvato CRM Türkiye’de 7 yıldır COO’luk görevini yürüten Berna Çeliktürk Tan, yaklaşık 20 yıldır hizmet ve teknoloji sektörlerinde çeşitli yöneticilik deneyimine sahip.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle