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    Steve Jobs'un iş başvuru formu servet karşılığında satıldı!

    chip.com.tr
    20.03.2018 - 07:28 | Son Güncelleme:

    Steve Jobs'un 1973'teki doldurduğu belirtilen iş başvuru formu, ufak bir servet karşılığında satıldı!

    1973'te Steve Jobs tarafından doldurulan bir iş başvurusu formu, açık arttırma ile 174.757 dolara satıldı. Belirtilmeyen bir firmada belirtilmeyen bir pozisyon için olan başvuru, gelecekte Apple'ın kurucu ortağı olacak bir adam için oldukça sıradan görünüyor. Ayrıca ilginç yazım hataları dikkat çekiyor.

    Adres kısmında, küçük harflerle "reed college" yazıyor. Jobs, üniversite bölümü için de küçük harf kullanarak "english, lit" yazmış. Ulaşım erişimi sorulduğunda ise "mümkün, ama olası değil" diye cevaplamış. "Özel yetenekler" kısmında, "elektronik teknik veya tasarım mühendisi. Hewitt-Packard yakınlarındaki Körfez" yazıyor ve burada "Hewlett-Packard"ı yanlış yazmış. Bunun yanında beklendik şekilde, bilgisayarlar ve hesap makineleri konusundaki yeteneklerini belirtiyor.

    Steve Jobsun iş başvuru formu servet karşılığında satıldı

    Jobs, 1972 güz yarıyılı için kayıt yaptırdıktan kısa bir süre sonra Reed Koleji'nden ayrılmış ve bu iş başvurusunu doldurmuş. Kaligrafi, dans ve Shakespeare derslerini incelemek için bir buçuk yıl boyunca Portland, Oregon, kampüs çevresinde zaman geçirdikten sonra bu başvuruyu tamamlamış.

    Etiketler: apple , steve jobs , iş başvuru formu , servet
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