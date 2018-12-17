Steve Jobs'ın kartviziti açık artırmada rekor fiyata satıldı!
Apple'ın kurucusu efsane isim Steve Jobs'ın ölümünün ardından yıllar geçti; Jobs'a ait kartvizit açık artırma yoluyla satışa çıktı. Fiyat etiketi ise...
Apple'ın kurucusunun kartviziti yıllar sonra satıldı; ancak beklenen fiyatın çok ama çok üzerinde bir fiyata. Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın kartviziti tam 6.259 dolar karşılığında alıcı buldu. Kartvizitin 500 dolar civarında bir para getireceği tahmin ediliyordu ancak çok daha yüksek bir fiyata satıldı.
Söz konusu kartvizitin bayağı eski olduğunu belirtmek gerek. Zira Apple'ın rengarenk gökkuşağı logosunun kullanıldığı dönemden kaldığını görüyoruz.
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