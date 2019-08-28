'Steve Jobs yaşıyor mu?' sosyal medyanın gündeminde yer aldı!
Apple'ın 2011 yılında vefat eden CEO'su Steve Jobs için 'ölmedi' iddiası gündeme getirildi. Teknoloji devinin ürettiği pek çok üründe imzası bulunan Steve Jobs'un ölmediği ve Mısır'da yaşadığı iddia edildi. Steve Jobs ölmedi iddiaları, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Konunun kısa sürede yayılmasının ardından 'Steve Jobs yaşıyor mu?' sorusu birçok kişinin sorguladığı konu oldu.
Mısır'ın Kahire şehrinde çekilen bir fotoğraf karesinde Apple'ın CEO'su Steve Jobs'un yer aldığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı. Steve Jobs'un ölmeden önce paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı.
Oturuşu ve fotoğrafa yalınayak yansıması dolayısıyla birçok kişinin Steve Jobs olarak yorumladığı kişi hakkında herhangi bir bilgiye erişilemedi.
Steve Jobs hiding in Egypt after faking his death (source: https://t.co/cHofouvkcB ) #reddit #pics pic.twitter.com/wJgUmSLMXg— RedditPics (@RedditPicBot) August 25, 2019
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