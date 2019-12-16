SteelSeries Arctis 1 Wireless oyuncu kulaklığı incelemesi

Arctis 1 Wireless, tıpkı Arctis 1 gibi "circumaural" ya da "over-ear" olarak bilinen ve kulağı tamamen saran kapalı bir kulaklık. Arctis serisinin bildiğimiz ve sevdiğimiz özelliklerinin bu kulaklıkta da korunduğunu görüyoruz. Kutu üzerinde farklı cihazlarla olan uyumluluğa vurgu yapılmış. Bunlar arasında PC, Nintendo Switch, Playstation 4 ve Android platformları var.



Gelelim ürünün öne çıkan özelliklerine:

Kontrol

Hemen kulaklık üzerindeki sezgisel kontrollerle kullanırken kolayca ses seviyesini ayarlayıp mikrofonu sessize alabilir ve sesini açabilirsiniz.



Batarya ömrü

20 saatlik pil ömrüyle sınıfının en iyisi olduğu iddiasında olan ürün, bu yüzden hem evde, hem de hareket halindeyken rahatça kullanılabiliyor ve kolay kolay şarj etmenize gerek kalmıyor.



Kablolu da kullanabilirsiniz



Xbox kontrol kumandalarına ve 3.5mm bağlantıya sahip diğer cihazlara kolayca takmak için eklenen 3.5mm esnek kablo sayesinde her cihaza kolayca bağlanabilmek mümkün.



Kafa bandı



2.4 GHz kablosuz teknolojiyi kullanan ürün, tüm kafa boyutlarına uyması için kolayca ayarlanabilirken aynı zamanda hafif ve dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Kulağınızda saatlerce kalsa bile sizi rahatsız etmiyor. En azından ben kullanırken uzun süre kafamda olmasına rağmen rahatsız olmadım.



SteelSeries Engine Yazılımı



Gelelim yazılım tarafına... Size EQ ayarlarını, mikrofon seviyesini ve yan ton kontrolünü tamamen ayarlamanızı ve özelleştirmenizi sağlayan SteelSeries Engine kullanarak ses deneyiminizi detaylı bir şekilde siz belirleyebiliyorsunuz.



Ürünün fiyatı ise 750-850 TL fiyat aralığında bulunuyor.