Steam'in yeniden tasarlanan kütüphanesi kullanıma sunuldu
Uzun süredir beklenen Steam'in yeni kütüphanesi kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Valve'ın, yeniden tasarladığı Steam kütüphanesi kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yeni arayüzüyle birlikte tıpkı soysal ağlardaki gibi haber kaynağı bulunuyor. Kullanıcılar, oyunlara gelen yeni güncellemeleri görebileceğiniz gibi arkadaşlarınızın son oynadığı oyunları da buradan görebilecek.
Şimdilik beta olarak kullanıma sunulan yeni kütüphane, önümüzde aylarda tam sürüm halinde sunulacak. Yeni sürüm ile birlikte Remote Play Together beta'yı da herkes kullanabilecek.
Yeni sürüm, internet üzerinden yerel multiplayer oyunlar oynanmasına da izin veriyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle