Steam'in dişli rakibi Epic Games, 100 milyon kullanıcıyı devirdi

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Yayın hayatına başladığı günden bu yana aktif bir şekilde oyuncularla temas etmek için yoğun bir çaba içerisinde olan Epic Games, bu çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Diskli oyunların satışının iyiden iyiye düşmesi ve oyunların dijital tarafa kaymasıyla birlikte Steam ve Epic Games gibi platformların önü açılırken, Epic Games 100 milyon kullanıcıyı devirmeyi başardı. Platforma gelen oyuncular elbette boş durmadı ve satın alma yaparak Epic Games'e 680 milyon dolar kazandırdı.



Epic Games, abonesi olan kullanıcılarına her hafta ücretsiz oyun hediye ediyor. Bu oyunları kütüphanesine indiren oyuncular bu oyunların lisansına ücretsiz bir şekilde sahip oluyor.



Platform, 2020 yılında da ücretsiz oyun dağıtma politikasını sürdürecek. 2017 yılından bu yana oyunculara ulaşan Epic Games'in elde ettiği gelir 4 milyar doları aşmış durumda.



