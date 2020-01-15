MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSteam'in dişli rakibi Epic Games, 100 milyon kullanıcıyı devirdi
GeriTeknoloji Steam'in dişli rakibi Epic Games, 100 milyon kullanıcıyı devirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:27,Son Güncelleme:/

Steam'in dişli rakibi Epic Games, 100 milyon kullanıcıyı devirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Steam'in dişli rakibi Epic Games, 100 milyon kullanıcıyı devirdi
Fotoğraf: iStock

Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Epic Games, önemli bir başarı gösterdi ve 100 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı kayıtlara geçti.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana aktif bir şekilde oyuncularla temas etmek için yoğun bir çaba içerisinde olan Epic Games, bu çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Diskli oyunların satışının iyiden iyiye düşmesi ve oyunların dijital tarafa kaymasıyla birlikte Steam ve Epic Games gibi platformların önü açılırken, Epic Games 100 milyon kullanıcıyı devirmeyi başardı. Platforma gelen oyuncular elbette boş durmadı ve satın alma yaparak Epic Games'e 680 milyon dolar kazandırdı. 

Epic Games, abonesi olan kullanıcılarına her hafta ücretsiz oyun hediye ediyor. Bu oyunları kütüphanesine indiren oyuncular bu oyunların lisansına ücretsiz bir şekilde sahip oluyor. 

Platform, 2020 yılında da ücretsiz oyun dağıtma politikasını sürdürecek. 2017 yılından bu yana oyunculara ulaşan Epic Games'in elde ettiği gelir 4 milyar doları aşmış durumda.

Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruzÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun uygun fiyatlı telefon modellerinden Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruz. Telefon; sadece uygun fiyatıyla değil, dört kamerası dahil diğer donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle