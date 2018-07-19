Steam'de tamamen yasaklanan oyun
Popüler oyun platformu Steam üzerindeki oyunların türleri ve şiddet içerikleri yıllardır tartışılıyordu. Platform bir ilke imza attarak Shining Song Starnova isimli oyunu askıya aldı.
Shining Song Starnova isimli yetişkin içerikli oyun, Steam platformunda yayınlanmayı beklerken aniden askıya alındı. Oyunun geliştiricisi Love in Space resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile askıya alınmayı doğruladı.
Açıklamada oyunun neden askıda kaldığı ile ilgili "Steam, oyuncuların, oyundaki içerikler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaları için çalışıyor ve bu yüzden bekletiliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Yani oyunun askıya alınma sebebinin yetişkin içeriği ile ilgili olmadığı görülüyor.
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