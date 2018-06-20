Steam'de büyük indirim: PUBG fiyatı fena düştü!
Dünyayı kasıp kavuran popüler oyun PUBG, Steam'de indirime girdi. İndirimle birlikte oyunun fiyatında da ciddi bir düşüş oldu, 46 TL'ye geriledi.
Steam'de yaz indirimleri başlıyor. PUBG ise fiyatı düşen oyunlardan en dikkat çekeni. 5 Temmuz tarihine kadar devam etmesi beklenen indirim kapsamında Steam üzerinden PUBG'yi satın almak isteyenler artık yüzde 33 indirimle oyunu 69 TL yerine 46 TL'ye alabiliyor.
5 gün sürecek olan indirimin ikinci gününde ise bizleri yaz indirimleri bekliyor olacak. 21 Haziran tarihinde başlayacak olan Steam yaz indirimlerini de düşünürsek bu yaz oyuncular için bir hayli güzel geçeceğe benziyor.
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