Steam'de bugün bir oyun daha bedava oldu
Steam yaz ve kış indirimlerinde büyük fiyat düşüşleri yaşanırken, kimi zamanda bazı oyunlar tamamen bedava oluyor. Bunun son örneği de Humble Bundle'ın Deponia: The Complete Journey isimli oyunu ücretsiz yapması oldu.
Steam'de bugün bir oyun daha tamamen ücretsiz oldu. Oyuncuların fazlasıyla keyif aldığı bir macera oyunu olan Deponia: The Complete Journey'in grafikleri bir çizgi filmden farksız; ancak oyunu oynamak oldukça keyifli.
Oyuna sahip olmak için ilk yapmanız gereken buraya tıklamak ve ilgili sayfaya ulaşmak. Yukarıda da gördüğünüz GET THE GAME butonuna tıkladıktan sonra oyunu hesabımıza eklemiş olacağız. Bu raddeden sonra isterseniz kütüphanenize giderek, isterseniz mail adresinize düşen link üzerinden Steam kodunuzu alabilirsiniz.
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