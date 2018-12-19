Steam'de bir oyun daha bugün ücretsiz oldu
Popüler oyun platformu Steam'de bugüne kadar parayla satılan oyun tamamen ücretsiz oldu.
Steam'da oyun fiyatlarına indirim üstüne indirim gelirken diğer yandan bazı oyunlar ise sürpriz bir şekilde tamamen bedava oluyor.
Stardock Entertainment’ın geliştirmiş olduğu Sins of a Solar Empire: Rebellion, popüler oyun platformu üzerinden kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz hale getirildi.
Steam üzerinde normalde 61 TL‘ye satılan, Sins of a Solar Empire: Rebellion‘a 19 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.
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