Steam'de bir oyun daha bugün bedava oldu!
Dünyanın en büyük oyun platformu Steam'de 40 TL'ye satılan bir oyun bugün itibariyle ücretsiz oldu.
Epic Games, kuruluşunun şerefine Steam üzerinden 40 TL‘ye satılan hayatta kalma oyunu Subnautica kısa süreliğine tamamen ücretsiz hale getirildi.
Oyunu indirmek için buraya tıklayın.
Oyun kısa süreliğine tamamen ücretsiz hale getiriliği için Epic Games burada herhangi bir ödeme bilgi istemiyor. Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra, söz konusu bu oyunu Epic Games Launcher üzerinden kolay bir şekilde indirebilirsiniz.
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