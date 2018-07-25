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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.07.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Steam'de binlerce oyuncunun hesabı kapatıldı! Sebebi ise...

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Steam'de binlerce oyuncunun hesabı kapatıldı! Sebebi ise...

Valve, kısa bir süre önce bir hafta boyunca 100 bine yakın Steam hesabını engellediği bir yasaklama serisine başladı.

Yasak dalgası şimdi sakinleşti, ancak SteamDB'nin grafiklerine göre hesap katliamı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Valve Anti-Cheat birkaç gün boyunca, ilk olarak günde binlerce hesap ile başlayan bir yasak serisi ile on binlerce oyuncuyu engelledi ve bu sayı VAC yasakları için tutarlı bir sayı olarak gözüküyor. Sistem, Dota 2 ve Counter-Strike: Global Offensive'i de içeren Steam'in en büyük oyunlarından bazılarını takip ederek, hilebazları durdurmaya çalışıyor. Ancak, bu rakamlar 18 Temmuz'da sadece o gün meydana gelen 28.507 VAC yasakları ile 31.047 oyun yasakları ile birleşerek büyük bir artış yaşadı.

Bu yasakların sayısı tipik günlük yasaklardan büyük bir sıçrama yapmış olsa da, bir sonraki günün toplamına kıyasla daha da çok azdı. 19 Temmuz'da VAC, Steam üzerinde gelen 61.424 kişiyi engelledi ve oyun yasakları 27.402 ile bir önceki günden biraz daha az idi. Bu durum, yalnızca bu ay boyunca toplam VAC yasaklarının sayısını 120.520'ye çıktığı anlamına geliyor ve bu sayı da, genellikle her ayın sonunda anca ulaşan sayı olarak gözüküyor.

Steamde binlerce oyuncunun hesabı kapatıldı Sebebi ise...

Bu dalga, PCGamesN'in de belirttiği üzere, Steam'in tarihinde kaydedilmiş en büyük VAC yasağı dalgası gibi görünüyor. Yasaklama serisini neyin tetiklediği tam bilinmese de, platformda daha önce bilinmeyen ve pek çok Steam kullanıcısının kullandığı bir çeşit hile yazılımının bulunduğu tahmin ediliyor. Bu hile ne olursa olsun, bulunmuş olması, ilk dalga tarafından yakalanamayan herkesin gelecekte VAC'ın yasağından etkilenebilecekleri anlamına geliyor.

Adil oynayan insanlar bekledikleri gibi, hilecilerin artık oyunlarda yer almadıkları ve özlenmeyecekleri rahatlıkla söylenebilir. Hatta Reddit üzerinde bu yasak dalgasına adanmış bir subreddit bulunuyor. Eğer bir hilebaz tarafından aldatıldıysanız ve yasaklamalar için kanıt arıyorsanız, VAC tarafından yasaklanan yüz binlerce dolar değerinde içeriğin bulunduğu hesapları görmek için Reddit'in o bölümüne gidebilirsiniz.

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