Steam'de 10 TL'nin altına satın alınabilecek oyunlar

Dünyanın en büyük oyun mağazası Steam, sonbahar indirimleri kapsamında oyun fiyatlarını aşağı çekti. Steam sonbahar indirimleri içerisinde GTA V'ten Gears V'e, Resident Evil 2'den Dark Souls 3'e birçok oyun indirimli fiyattan satışa sunuldu.

İndirimler, 3 Aralık akşamı sona erecek. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

İşte Steam Sonbahar İndirimleri sonrası fiyatı düşen oyunların listesi:

Gears 5 %50 indirimle 46,00 TL

Dirt Rally 2.0 %70 indirimle 27,60 TL

Cities Skyline %75 indirimle 12,75 TL

Portal 2 %90 indirimle 1,85 TL

Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL

Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL

Devil May Cry 5 %67 indirimle 131,67 TL

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %78 indirimle 80,11 TL

Rise of the Tomb Raider %85 indirimle 13,35 TL

XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL

Middle Earth: Shadow of War %75 indirimle 16,75 TL

Tom Clancy's Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL

Resident Evil 2 %67 indirimle 131,67 TL

Sekiro: Shadows Die Twice %35 indirimle 187,85 TL

Monster Hunter: World %50 indirimle 99,50 TL

Jurassic World: Evolution %80 indirimle 34,20 TL

Pathfinder: Kingmaker %60 indirimle 24,40 TL

Assassin's Creed Odyssey %55 indirimle 139,05 TL

Street Fighter V %60 indirimle 23,99 TL

Tekken 7 %70 indirimle 35,70 TL

PlayerUnknown's Battlegrounds %50 indirimle 43,50 TL

Doom %70 indirimle 29,70 TL

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL

Fallout 4 %70 indirimle 39,90 TL

Ori and the Blind Forest %75 indirimle 7,81 TL

Elite Dangerous %75 indirimle 18,74 TL







10 TL'DEN UCUZ STEAM OYUNLARI



Euro Truck Simulator 2 - 9.75 TL

Don't Starve Together - 9.60 TL

Mount&Blade: Warband - 8.99 TL

Borderlands 2 - 7.75 TL

L.A. Noire - 8.40 TL

Command&Conquer: Red Alert 3 - 7.75 TL

Keep Talking and Nobody Explodes - 7.92 TL

The Wolf Among Us - 9.75 TL

Mirror's Edge - 7.75 TL

Kill to Collect - 4.5 TL