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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.11.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Steam'de 10 TL'nin altına satın alınabilecek oyunlar

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Steam'de 10 TL'nin altına satın alınabilecek oyunlar

Valve'ın popüler oyun platformu Steam'de sonbahar indirimleri başladı. İndirim kapmasında birçok oyunun fiyatında önemli düşüşler yaşanırken, bazı iyi oyunların fiyatları 10 TL'nin bile altına düştü.

Dünyanın en büyük oyun mağazası Steam, sonbahar indirimleri kapsamında oyun fiyatlarını aşağı çekti. Steam sonbahar indirimleri içerisinde GTA V'ten Gears V'e, Resident Evil 2'den Dark Souls 3'e birçok oyun indirimli fiyattan satışa sunuldu.

İndirimler, 3 Aralık akşamı sona erecek. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

İşte Steam Sonbahar İndirimleri sonrası fiyatı düşen oyunların listesi:

Gears 5 %50 indirimle 46,00 TL
Dirt Rally 2.0 %70 indirimle 27,60 TL
Cities Skyline %75 indirimle 12,75 TL
Portal 2 %90 indirimle 1,85 TL
Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
Grand Theft Auto V %50 indirimle 84,50 TL
Devil May Cry 5 %67 indirimle 131,67 TL
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %78 indirimle 80,11 TL
Rise of the Tomb Raider %85 indirimle 13,35 TL
XCOM 2 %75 indirimle 54,75 TL
Middle Earth: Shadow of War %75 indirimle 16,75 TL
Tom Clancy's Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL
Resident Evil 2 %67 indirimle 131,67 TL
Sekiro: Shadows Die Twice %35 indirimle 187,85 TL
Monster Hunter: World %50 indirimle 99,50 TL
Jurassic World: Evolution %80 indirimle 34,20 TL
Pathfinder: Kingmaker %60 indirimle 24,40 TL
Assassin's Creed Odyssey %55 indirimle 139,05 TL
Street Fighter V %60 indirimle 23,99 TL
Tekken 7 %70 indirimle 35,70 TL
PlayerUnknown's Battlegrounds %50 indirimle 43,50 TL
Doom %70 indirimle 29,70 TL
The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL
Fallout 4 %70 indirimle 39,90 TL
Ori and the Blind Forest %75 indirimle 7,81 TL
Elite Dangerous %75 indirimle 18,74 TL

Steamde 10 TLnin altına satın alınabilecek oyunlar


10 TL'DEN UCUZ STEAM OYUNLARI

Euro Truck Simulator 2 - 9.75 TL
Don't Starve Together - 9.60 TL
Mount&Blade: Warband - 8.99 TL
Borderlands 2 - 7.75 TL
L.A. Noire - 8.40 TL
Command&Conquer: Red Alert 3 - 7.75 TL
Keep Talking and Nobody Explodes - 7.92 TL
The Wolf Among Us - 9.75 TL
Mirror's Edge - 7.75 TL
Kill to Collect - 4.5 TL

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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