Steam'dan 5 bedava oyun birden!
Bu hafta sonu tüm işlerini bırakıp oyun oynamak isteyenler için Steam'den büyük bir sürpriz geldi. İşte oyuncuların Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde oynayabileceği ücretsiz oyunlar...
Oyuncuların genel olarak en çok rağbet gösterdiği oyun dağıtım platformu Steam, kullanıcılarına sadece bu haftasonu boyunca geçerli olacak şekilde 5 tane oyunu ücretsiz olarak sundu. Eğer, haftasonunuzu ücret ödemeden oyunlarla geçirmek istiyorsanız, Steam'e giriş yapmanız yeterli.
- Arma 3
- Payday 2
- Day of Infamy
- Front Defense: Heroes
- OrbusVR
Bu oyunlarla birlikte Steam, bir müjdeyi daha duyurdu. 29 Nisan tarihine kadar ücretsiz olan oyunları oynayıp beğenen kullanıcılar, 29 Nisan'dan sonra da bu oyunlara indirimli fiyatlarla sahip olabilecek. Oyunların indirimli fiyatları ise şöyle:
- Arma 3 - 33.99 TL (99.99 TL)
- Payday 2 - 9.25 TL (18.50 TL)
- Day of Infamy - 9.30 TL (31 TL)
- Front Defense: Heroes - 7.75 TL (15.50 TL)
- OrbusVR - 115.31 TL (153.75 TL)
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