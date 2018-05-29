Steam'da bir oyun daha tamamen bedava oldu
Bugün Steam'de ücretsiz edinebileceğiniz oyun Guns of Icarus Online enteresan bir hava korsancılığı ve gemi savaşı konseptine sahip.
Steam'de oyuna sahip olmanız için tek yapmanız gereken, süre dolmadan buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına erişip kütüphanenize eklemek olacak. Bundan sonra oyun sonsuza dek size ait kalacak.
Oyunun nasıl göründüğünü merak ediyorsanız hemen aşağıdan videosunu izleyebilirsiniz. Bu arada Steam hesabınıza oyunu eklemek için acele edin; biz bu yazıyı hazırlarken 34 saatlik bir süreniz vardı.
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