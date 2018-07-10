Steam'a yeni bir rakip geliyor: İşte karşınızda WeGame!
Tencent'in sahip olduğu WeGame platformu, dünya çapında popüler dijital oyun platformu Steam'a rakip olmaya geliyor.
Geçtiğimiz yıl Çinli oyun firması Tencent, Steam'la rekabet edebilecek olan WeGame oyun platformunu duyurmuştu. Çin'de yayılan WeGame'in uluslararası pazara çıkıp çıkmayacağı tam olarak bilinmiyordu.
Çinli oyun devi Tencent WeGame'in uluslararası versiyonunu yayınlamaya hazırlanıyor. Tencent sözcüsü ise “WeGame'in Hong Kong versiyonu şimdilik geliştiriliyor. Bu sürüm, uluslararası kullanıcılar için mevcut olacak ve bu platformu küresel pazara daha fazla Çin yapımı oyunlar getirmek için kullanacağız" ifadelerini kullandı.
WeGame biraz sessiz bir profile sahip fakat Tencent, League of Legends’ın geliştirisi Riot Games, mobil oyun şirketi Supercell, Activision Blizzard gibi birçok şirketin sahibi. Tencent Çin'in oyun devi olarak tanınsa da dünya çapında büyük başarılara adım atan bir firma.
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