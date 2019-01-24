Steam yine yapacağını yaptı, bedava oldu!
Dünyanın en büyük oyun platformu Steam'de 11 TL'ye satılan oyun bugün itibariyle ücretsiz oldu.
Bugüne kadar 11 TL'ye satılan The Fan adındaki oyun, popüler oyun platfomu Steam üzerinde tamamen ücretsiz hale geldi. Ezhaaac Studio tarafından geliştirilen oyunu Steam üzerinde ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
Aynı zamanda Ezhaaac Studio'nun resmi internet sitesinden de indirebileceğiniz ve tamamen ücretsiz olan The Fan adındaki oyun, interaktif bir kurgu oyunu kategorisinde yer alıyor. 11 TL olan bu oyun ücretsiz şekilde indirerek keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle