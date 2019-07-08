Steam yaz indirimleri sona eriyor! Son gün yarın...
Steam yaz indirimlerinin sona ermesine artık sadece saatler kaldı. 9 Temmuz saat 20:00 itibarıyla bitmesi beklenen indirimler kapsamında bakın hangi oyunların fiyatlarında indirimler yapıldı? İşte kaçırılmaması gereken o oyunlar...
9 Temmuz tarihine kadar (yani yarın) devam edecek olan Steam yaz indirimleri kapsamında pek çok oyunun fiyatında yüzde 80'e varan indirimler yapıldı. İşte düşen fiyatıyla dikkat çeken oyunların listesi:
Devil May Cry 5 oyunu 400 TL iken seviyesinden 263 TL oldu. Diğer oyunlar şöyle:
Assassin's Creed: Odyssey 154TL
Jurassic World Evolution 51TL
Dying Light 20,29 TL
Thief Simulator 20,80 TL
Farm Together - 25,60 TL
The Long Dark - 12,50 TL
To the Moon - 4,50 TL
Mafia III - 11,80 TL
Dirt Rally - 12,20 TL
Rise of the Tomb Raider - 13,35 TL
House Flipper - 22,40 TL
F1 2018 - 23 TL
Metro Redux Bundle - 11,62 TL
SUPERHOT - 15,60 TL
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