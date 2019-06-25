Steam yaz indirimleri öncesi oyunculara kötü haber
Steam indirimleri 25 Haziran tarihi itibarıyla başlıyor. Pek çok oyunda büyük indirimlerin yapılması beklenirken, diğer yandan Ubuntu Linux kullanıcıları için kötü bir haber geldi.
Steam yaz indirimleri için geri sayım sürüyor. 25 Haziran itibarıyla başlayacak indirimler öncesi Ubuntu Linux kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. Steam'in arkasındaki isim olan Valve, Steam'in Ubuntu 19.10 sürümüyle birlikte Ubuntu'ya verdiği resmi desteği sonlandıracak. Peki bu ne anlama geliyor?
Bu gelişme Steam kapsamındaki oyunları hemen etkilemeyecek, ancak Steam'in veya daha önce çalışan her oyunun Ubuntu'da yine çalışacağının garantisi bulunmuyor. 32-bit x86 bileşenler Ubuntu'dan kaldırılacağından değişiklik, diğer platformları da etkileyebilir. Örneğin Phoronix'e göre Ubuntu 19.10 altında 32-bit paketleri olmaksızın GOG oyunları da oynanmıyor.
Bu işlemin ardından Ubuntu takımı planlarını değiştirmezse, Steam desteği ümidi gelecek sürümlere kalacak.
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