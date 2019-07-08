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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.07.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? İşte, dikkat çeken oyunlar

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Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? İşte, dikkat çeken oyunlar

Steam yaz indirimleri, popüler birçok oyunun uygun fiyatlardan satın alınmasına imkan sağlıyor. Birçok oyunda ciddi indirimler gerçekleştiren Steam, yaz indirimlerini belirli bir tarihe kadar sürdürecek. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? İşte, yaz tatilinde özellikle öğrencilerin merakla araştırdığı yaz indirimleri için bazı bilgiler

Steam yaz indirimleri ile birçok oyunda indirim imkanı devam ediyor. Her yıl yaz aylarının belirli günlerinde yaz indirimlerini erişime açan Steam, bu yaz için indirimlerini 26 Haziran tarihinde başlattı. Steam yaz indirimleri 9 Temmuz tarihinde sona erecek. Peki, hangi oyunlarda indirim olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN OYUNLAR

Geçici olan bu kampanya kapsamında fiyatı düşen oyunlardan biri Devil May Cry oldu. Normalde 400 TL'ye satılan bu oyunu Steam yaz indirimleri kapsamında 263 TL'ye alabilmek mümkün hale geldi. Diğer yandan Assassin's Creed: Odyssey isimli oyunun fiyatı da 154 TL'ye kadar düşmüş durumda.

Grand Theft Auto 5'in fiyatı yüzde 50 indirimle birlikte 84 TL'ye kadar düşerken, Portal 2 ise 18.50 TL'den 1.85 TL'ye kadar inmiş durumda. The Witcher Wild Hunt ise yüzde 70 indirimle birlikte 12.50 TL'ye satılıyor. 

Jurassic World Ecolution ise fiyatı düşen bir başka oyun olarak dikkat çekiyor. 51 TL'ye satılan popüler oyun haricinde kampanya kapsamında 4 TL'den başlayan fiyatlarla oyun satın alabilmek mümkün. Bu arada Steam Grand Prix etkinliği de oyuncuların etkileşimini arttıracak. Etkinlikte hem oyun satın alarak hem de arkadaşlarınızla yarış takımları kurarak puanlar topluyorsunuz. 

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