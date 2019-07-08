Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? İşte, dikkat çeken oyunlar
Steam yaz indirimleri, popüler birçok oyunun uygun fiyatlardan satın alınmasına imkan sağlıyor. Birçok oyunda ciddi indirimler gerçekleştiren Steam, yaz indirimlerini belirli bir tarihe kadar sürdürecek. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? İşte, yaz tatilinde özellikle öğrencilerin merakla araştırdığı yaz indirimleri için bazı bilgiler
Steam yaz indirimleri ile birçok oyunda indirim imkanı devam ediyor. Her yıl yaz aylarının belirli günlerinde yaz indirimlerini erişime açan Steam, bu yaz için indirimlerini 26 Haziran tarihinde başlattı. Steam yaz indirimleri 9 Temmuz tarihinde sona erecek. Peki, hangi oyunlarda indirim olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN OYUNLAR
Geçici olan bu kampanya kapsamında fiyatı düşen oyunlardan biri Devil May Cry oldu. Normalde 400 TL'ye satılan bu oyunu Steam yaz indirimleri kapsamında 263 TL'ye alabilmek mümkün hale geldi. Diğer yandan Assassin's Creed: Odyssey isimli oyunun fiyatı da 154 TL'ye kadar düşmüş durumda.
Grand Theft Auto 5'in fiyatı yüzde 50 indirimle birlikte 84 TL'ye kadar düşerken, Portal 2 ise 18.50 TL'den 1.85 TL'ye kadar inmiş durumda. The Witcher Wild Hunt ise yüzde 70 indirimle birlikte 12.50 TL'ye satılıyor.
Jurassic World Ecolution ise fiyatı düşen bir başka oyun olarak dikkat çekiyor. 51 TL'ye satılan popüler oyun haricinde kampanya kapsamında 4 TL'den başlayan fiyatlarla oyun satın alabilmek mümkün. Bu arada Steam Grand Prix etkinliği de oyuncuların etkileşimini arttıracak. Etkinlikte hem oyun satın alarak hem de arkadaşlarınızla yarış takımları kurarak puanlar topluyorsunuz.
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