Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?
Okullar kapandı, öğrenciler yaz tatiline giriş yaptı. Elbette şimdi tatili nasıl değerlendireceğini düşünenlerin azımsanmayacak bir kısmı vaktinin bir bölümünü oyun oynayarak geçirmek istiyor. Ancak oyunların pek çoğu cepleri yakıyor ve ucuza oyun bulmak için gerçekten de sıkı bir şekilde takip etmek gerekiyor. Bu anlamda Steam yaz indirimleri her sene olduğu gibi bu yıl da dört gözle bekleniyor. Peki oyun fiyatlarının yüzde 80'e varan oranlarla düştüğü Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?
Okullar kapandı; şimdi gözler Steam yaz indirimlerinde! Her yıl oyun fiyatlarında ciddi indirimlere giden Steam'in kampanyaları oyuncular tarafından da yoğun olarak izleniyor. Belli dönemlerde oyun fiyatlarını düşüren Steam'in yaz dönemi için getirdiği bu büyük indirimlerde hiç ummadığınız oyunlar bile çok ucuza alınabiliyor. Peki Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?
21 Haziran. Bu tarihi bir yere not edin; zira Steam bu tarihten sonra dev bir yaz kampanyasına imza atacak. Henüz hangi oyunların hangi fiyattan satılacağı elbette belli değil; ancak oyun satın almadan önce beklemenizi, bu yaz indirimlerini görmeden herhangi bir Steam oyunu almamanızı öneriyoruz.
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