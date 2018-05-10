Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
10.05.2018 - 07:20, Son Güncelleme:

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?

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Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?

Oyuncuların sıkı bir şekilde takip ettikleri Steam indirimleri için önemli bir gelişme yaşandı. Steam yaz indirimi tarihi belli oldu; yapılacak bu indirimle birlikte Steam oyun kütüphanesinde satışta olan pek çok oyunda yüzde 80'lere varan indirim uygulanıyor. Peki Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?

Büyük indirimlerin yer alacağı tarihler, Valve tarafından hiçbir zaman resmi olarak açıklanmıyor. Ancak bazı iyi kaynaklar, indirim zamanlarını çok iyi bir şekilde ortaya çıkarıyorlar. Devasa Steam veritabanındaki oyunlarda yapılan değişiklikleri izleyen bir Twitter hesabı olan Steam Database, Summer Sale’in(Yaz İndirimi) bu yıl 21 Haziran’da başlayacağını aktardı. Hesap tarafından indirimin bitiş tarihi açıklanmadı ancak tahmin etmek için geçen yılki indirim zamanına bakabiliriz.

2017 yaz indirimleri ise 22 Haziran - 5 Temmuz arasında oldu, yani 13 gün sürdü. Bu durum, bu yılki etkinliğin de 4 Temmuz'da sona erebileceğini gösteriyor.

STEAM OYUNLARI TELEFONDA OYNANABİLECEK

Valve, Steam platformu için iki yeni uygulama duyurdu. Steam Link, aslında kulaklara uzak gelmeyen bir isim. Valve, daha öncesinde Steam Link adını verdiği bir cihaz vasıtasıyla bilgisayarınızın gücünü kullanarak, oyunlarınızı evinizin herhangi bir köşesindeki televizyona aktarmanızı ve oradan oynamanızı sağlıyordu.

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor

Yine aynı teknolojiyi kullanarak Valve, bu sefer bu özelliği mobil platformlara taşıyor. 21 Mayıs haftasında çıkması planlanan uygulama ile birlikte iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar üzerinden Steam oyunlarınızı akıllı telefonunuz aracılığı ile oynama imkanına sahip olacaksınız.

Lakin bu işlem için tabii ki ilgili oyunları kaldıran bir bilgisayarın evinizde bulunması gerektiğini belirtelim. Bilgisayarınızı 5 GHz destekli bir Wi-Fi ağına veya Ethernet kablosu aracılığı ile modeminize kablolu bağlamak ise tek gereksinim.

Oyunları oynayabilmek için şimdilik Steam Controller ve MFI destekli kontrolörler destekleniyor.

Valve’ın duyurduğu ikinci uygulama ise, pekte bizim ülkemize en azından şimdilik hitap etmeyen Steam Video uygulaması.

shiftdelete'in haberine göre bu uygulama vasıtasıyla kullanıcılar Steam’de yer alan yüzlerce film ve tv şovunu mobil cihazları üzerinden izleyebilecekler.

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