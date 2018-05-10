Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?

Büyük indirimlerin yer alacağı tarihler, Valve tarafından hiçbir zaman resmi olarak açıklanmıyor. Ancak bazı iyi kaynaklar, indirim zamanlarını çok iyi bir şekilde ortaya çıkarıyorlar. Devasa Steam veritabanındaki oyunlarda yapılan değişiklikleri izleyen bir Twitter hesabı olan Steam Database, Summer Sale’in(Yaz İndirimi) bu yıl 21 Haziran’da başlayacağını aktardı. Hesap tarafından indirimin bitiş tarihi açıklanmadı ancak tahmin etmek için geçen yılki indirim zamanına bakabiliriz.



2017 yaz indirimleri ise 22 Haziran - 5 Temmuz arasında oldu, yani 13 gün sürdü. Bu durum, bu yılki etkinliğin de 4 Temmuz'da sona erebileceğini gösteriyor.



STEAM OYUNLARI TELEFONDA OYNANABİLECEK



Valve, Steam platformu için iki yeni uygulama duyurdu. Steam Link, aslında kulaklara uzak gelmeyen bir isim. Valve, daha öncesinde Steam Link adını verdiği bir cihaz vasıtasıyla bilgisayarınızın gücünü kullanarak, oyunlarınızı evinizin herhangi bir köşesindeki televizyona aktarmanızı ve oradan oynamanızı sağlıyordu.





Yine aynı teknolojiyi kullanarak Valve, bu sefer bu özelliği mobil platformlara taşıyor. 21 Mayıs haftasında çıkması planlanan uygulama ile birlikte iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar üzerinden Steam oyunlarınızı akıllı telefonunuz aracılığı ile oynama imkanına sahip olacaksınız.

Lakin bu işlem için tabii ki ilgili oyunları kaldıran bir bilgisayarın evinizde bulunması gerektiğini belirtelim. Bilgisayarınızı 5 GHz destekli bir Wi-Fi ağına veya Ethernet kablosu aracılığı ile modeminize kablolu bağlamak ise tek gereksinim.

Oyunları oynayabilmek için şimdilik Steam Controller ve MFI destekli kontrolörler destekleniyor.

Valve’ın duyurduğu ikinci uygulama ise, pekte bizim ülkemize en azından şimdilik hitap etmeyen Steam Video uygulaması.

shiftdelete'in haberine göre bu uygulama vasıtasıyla kullanıcılar Steam’de yer alan yüzlerce film ve tv şovunu mobil cihazları üzerinden izleyebilecekler.