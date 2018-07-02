Steam yaz indirimleri: Fiyatı 10 TL'nin altına düşen müthiş oyunlar
Steam yaz indirimleri başladı, biz de geçtiğimiz cumartesi indirimlerde kesinlikle almanız gereken 15 oyunu bir araya getirdik.
Steam yaz indirimleri başladı, oyunların fiyatlarında çok ciddi bir düşüş oldu. Ancak bazı oyunlar var ki fiyatı 10 TL'nin bile altına düştü. İşte hemen Steam'de kütüphanenize eklemeniz gereken ve fiyatı 10 TL'nin bile altında olan o müthiş oyunlar...
Dishonored - 7.24₺
Rome: Total War - 9₺
Mount & Blade - 3.74₺
The Witcher 2: Assassins of Kings - 4.65₺
Dragon Age: Origins - 7.75₺
System Shock 2 - 4.50₺
Portal 2 - 3.20₺
Life is Strange - 7.75₺
L.A. Noire - 8.40₺
Deus Ex: Human Revolution - 4.49₺
Fallout: New Vegas - 5.94₺
Mass Effect 2 - 7.75₺
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - 5.40₺
Torchlight II - 7.75₺
Saints Row: The Third - 6₺
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