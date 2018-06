Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar

Steam yaz indirimleri başladı. Steam'deki bu yeni indirim kampanyasıyla birlikte pek çok oyunun fiyatında ciddi oranlarda indirimler yapıldı. Aralarında bazı oyunlar var ki kullanıcıların uzun zamandır indirime girmesini beklediği oyunlar da bu listede yer alıyor. Örneğin PUBG... Oyun severlere sunulmasının ardından ilk kez PUBG, Steam üzerinden indirime gitti ve fiyatında ciddi bir düşüş oldu. Şimdi sözü fazla uzatmayalım ve Steam yaz indirimleri kapsamında hangi oyunun fiyatı ne kadar düştü, onu inceleyelim.

Outlast 2



Outlast 2, başlayan kampanyada %66 indirim ile 16,66TL.

BioShock Infinite



Gelen, 49TL'den %75 indirim ile 12,25TL oldu.



Dishonored



Dishonored, %75 indirim ile 7,24TL’den satışta.







Frostpunk



Frostpunk, %15 indirim ile 42,50TL oldu.



Just Cause 3



Just Cause 3 %85 indirim ile 6,75TL'ye satışta.



Arma 3



%66 indirime giren bir diğer oyun Arma 3 de 33,99TL ile sizlerle.



The Witcher 3: Wild Hunt



The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition, %60 indirim ile 29,99TL







Squad



Squad ise %40 indirim ile 35,40TL oldu.



Age of Empires III



Age of Empires III: Complete Collection, 59TL'den %75 indirim alarak 14,75TL oldu.



ARK: Survival Evolved



ARK: Survival Evolved, kampanyada aldığı %67 indirim ile 29,37TL’den satışta.



Left 4 Dead 2



Left 4 Dead 2 ise %90 indirim oranı ile 3,20TL’ye düştü.



Middle-earth: Shadow of War



Middle-earth: Shadow of War, 179TL’den 60,86TL’ye indirime girdi.



Metro 2033 Redux



Metro 2033 Redux, %66 indirimle 10,54TL oldu.







Pay Day 2



%50 indirim alan oyunlardan biri de Pay Day 2, 9,25TL'den satışta.



Watch_Dogs 2



Watch_Dogs 2, 209TL’den %67 indirim ile en son 68,97TL fiyatla satışlarda yerini aldı.



Hitman: Absolution



Suikast oyunu Hitman: Absolution ise %75 indirim ile 8,74TL



Life is Strange: Before the Storm



Serinin ikinci oyunu şu an 29TL’den satışta.



Tekken 7



Tekken 7, %60 oranında indirime giderek 59,60 TL oldu.



Northgard



%33 indirime giden Northgard ise, 33,50TL.







PUBG



Popüler oyun Player unknown's battlegrounds (PUBG), 69TL %33 indirim ile 46,23 TL'ye düştü.



Tom Clancy's Rainbow Six Siege



Tom Clancy's Rainbow Six Siege, gelen %50 indirim ile,

Standart Edition: 69,50TL

Advanced Edition: 87,50TL

Gold Edition:134,50TL oldu.



Sleeping Dogs: Definitive Edition



Sleeping Dogs: Definitive Edition da %85 indirime giren oyunlardan. 13,35TL fiyata sahip.



Sniper Elite 4



Sniper Elite 4 de 26,70TL’den sizlerle.



The Walking Dead: Season 2



Fimden oyunlaştırılan The Walking Dead: Season 2 ise 11,70TL.



The Long Dark



The Long Dark, yaz indirimleri ile 12,50TL oldu.



Football Manager 2018



Football Manager 2018, de indirimden nasibini aldı ve fiyatı 40,46TL oldu.







Rise of the Tomb Raider



Rise of the Tomb Raider, kampanya kapsamında 26,70TL’den satışta.



Portal 2



Portal 2, %90 indirim alarak, yaz indirimleri boyunca 3,20TL’den sizlerle.



Dying Light Enhanced Edition



Dying Light Enhanced Edition, 99TL fiyattan yaz indirimleri dahilinde %67 indirim ile 32,67TL.



Rust



Rust ise 14,25TL.



Grand Theft Auto V



GTA 5 de Steam yaz indirimleri boyunca 59,07TL.



Dead Cells



Dead Cells %40 indirim ile 19,20TL’den sizlerle.



Dark and Light



Dark and Light da kampanya süresince 24,50TL







Fallout 4



Fallout 4, 133TL'den %50 66,50TL,



Fallout 4: Game of the Year Edition



Oyunun Game of the Year Edition sürümü ise, 133TL oldu.



Counter-Strike: Global Offensive



Devasa hayran kitlesine sahip Counter-Strike: Global Offensive yada CS:Go da yaz indirimleri boyunca 12,50TL



EVERSPACE



Uzayları feth edeceğiniz EVERSPACE ise 16,17TL’den sizlerle.



Grim Dawn



Grim Dawn da kampanya kapsamında 11,70TL







Assassin's Creed Black Flag



Serinin bu oyunu %60 indirim ile 27,99TL oldu.



Blackwake



Blackwake oyunu da 15,50TL’den sizlerle.