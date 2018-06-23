Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
23.06.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar

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Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar

Steam yaz indirimleri başladı; oyun fiyatlarında ciddi düşüş oldu. Steam'ın her yıl düzenli olarak yaptığı yaz indirimleri, özellikle tatile giren öğrenciler için büyük bir önem ifade ediyor. Valve'ın sahibi olduğu Steam'de oyun almak için indirimleri takip eden kullanıcılar, bu Steam yaz indirimlerini kaçırmamaya çalışıyor. Peki Steam yaz indirimleri kapsamında hangi oyunlar indirime girdi? Oyunların yeni fiyatları ne oldu? Steam yaz indirimleri ne zaman sona eriyor?

Steam yaz indirimleri başladı. Steam'deki bu yeni indirim kampanyasıyla birlikte pek çok oyunun fiyatında ciddi oranlarda indirimler yapıldı. Aralarında bazı oyunlar var ki kullanıcıların uzun zamandır indirime girmesini beklediği oyunlar da bu listede yer alıyor. Örneğin PUBG... Oyun severlere sunulmasının ardından ilk kez PUBG, Steam üzerinden indirime gitti ve fiyatında ciddi bir düşüş oldu. Şimdi sözü fazla uzatmayalım ve Steam yaz indirimleri kapsamında hangi oyunun fiyatı ne kadar düştü, onu inceleyelim.

Outlast 2

Outlast 2, başlayan kampanyada %66 indirim ile 16,66TL.

BioShock Infinite

Gelen, 49TL'den %75 indirim ile 12,25TL oldu.

Dishonored

Dishonored, %75 indirim ile 7,24TL’den satışta.

Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar


Frostpunk

Frostpunk, %15 indirim ile 42,50TL oldu.

Just Cause 3

Just Cause 3 %85 indirim ile 6,75TL'ye satışta.

Arma 3

%66 indirime giren bir diğer oyun Arma 3 de 33,99TL ile sizlerle.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition, %60 indirim ile 29,99TL

Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar


Squad

Squad ise %40 indirim ile 35,40TL oldu.

Age of Empires III

Age of Empires III: Complete Collection, 59TL'den %75 indirim alarak 14,75TL oldu.

ARK: Survival Evolved

ARK: Survival Evolved, kampanyada aldığı %67 indirim ile 29,37TL’den satışta.

Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2 ise %90 indirim oranı ile 3,20TL’ye düştü.

Middle-earth: Shadow of War

Middle-earth: Shadow of War, 179TL’den 60,86TL’ye indirime girdi.

Metro 2033 Redux

Metro 2033 Redux, %66 indirimle 10,54TL oldu.

Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar


Pay Day 2

%50 indirim alan oyunlardan biri de Pay Day 2, 9,25TL'den satışta.

Watch_Dogs 2

Watch_Dogs 2, 209TL’den %67 indirim ile en son 68,97TL fiyatla satışlarda yerini aldı.

Hitman: Absolution

Suikast oyunu Hitman: Absolution ise %75 indirim ile 8,74TL

Life is Strange: Before the Storm

Serinin ikinci oyunu şu an 29TL’den satışta.

Tekken 7

Tekken 7, %60 oranında indirime giderek 59,60 TL oldu.

Northgard

%33 indirime giden Northgard ise, 33,50TL.

Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar


PUBG

Popüler oyun Player unknown's battlegrounds (PUBG), 69TL %33 indirim ile 46,23 TL'ye düştü.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, gelen %50 indirim ile,
Standart Edition: 69,50TL
Advanced Edition: 87,50TL
Gold Edition:134,50TL oldu.

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition da %85 indirime giren oyunlardan. 13,35TL fiyata sahip.

Sniper Elite 4

Sniper Elite 4 de 26,70TL’den sizlerle.

The Walking Dead: Season 2

Fimden oyunlaştırılan The Walking Dead: Season 2 ise 11,70TL.

The Long Dark

The Long Dark, yaz indirimleri ile 12,50TL oldu.

Football Manager 2018

Football Manager 2018, de indirimden nasibini aldı ve fiyatı 40,46TL oldu.

Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar


Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider, kampanya kapsamında 26,70TL’den satışta.

Portal 2

Portal 2, %90 indirim alarak, yaz indirimleri boyunca 3,20TL’den sizlerle.

Dying Light Enhanced Edition

Dying Light Enhanced Edition, 99TL fiyattan yaz indirimleri dahilinde %67 indirim ile 32,67TL.

Rust

Rust ise 14,25TL.

Grand Theft Auto V

GTA 5 de Steam yaz indirimleri boyunca 59,07TL.

Dead Cells

Dead Cells %40 indirim ile 19,20TL’den sizlerle.

Dark and Light

Dark and Light da kampanya süresince 24,50TL

Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar


Fallout 4

Fallout 4, 133TL'den %50 66,50TL,

Fallout 4: Game of the Year Edition

Oyunun Game of the Year Edition sürümü ise, 133TL oldu.

Counter-Strike: Global Offensive

Devasa hayran kitlesine sahip Counter-Strike: Global Offensive yada CS:Go da yaz indirimleri boyunca 12,50TL

PUBG

Popüler oyun Player unknown's battlegrounds (PUBG), 69TL %33 indirim ile 46,23 TL'ye düştü.

EVERSPACE

Uzayları feth edeceğiniz EVERSPACE ise 16,17TL’den sizlerle.

Grim Dawn

Grim Dawn da kampanya kapsamında 11,70TL

Steam yaz indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen tüm oyunlar


Assassin's Creed Black Flag

Serinin bu oyunu %60 indirim ile 27,99TL oldu.

Blackwake

Blackwake oyunu da 15,50TL’den sizlerle.

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