Steam yaz indirimleri başladı – İndirim kampanyası ne zamana kadar devam edecek?
Her sene büyük bir sabırsızlıkla beklenen 2019 Steam yaz indirimleriyle ilgili beklenen açıklama sosyal medyadan geldi. Steam database Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Steam 2019 yaz indirimleri bugün başlayacak. Peki, Steam yaz indirimleri ne zamana kadar devam edecek?
Oyun tutkunlarının bir numaralı adresi Steam'in artık bir gelenek haline gelen yaz indirim kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Steam'ın her yıl düzenli olarak yaptığı yaz indirimleri, özellikle tatile giren öğrenciler tarafından ilgi görüyor. 2019 kış indirimleri aralık ayında başlamış, ocak ayının ilk haftasına kadar devam etmişti. Peki, Steam yaz indirimleri ne zamana kadar devam edecek?
Türkiye Saati ile akşam saat 20.00'da başlayacak olan Steam yaz indirimleri iki hafta devam edecek.
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