Steam yaz indirimine giren oyunlar ve yeni fiyatları
Steam'in 2018 yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri nihayet bugün resmen başladı. Bu indirim döneminde Steam'de satılan pek çok oyunun fiyatlarında önemli indirimler yapıldı. Hatta daha yazımızın başında müjdeyi verelim: Popüler oyun PUBG dahi ilk kez indirime yine Steam yaz indirimleri sürecinde giriyor ve fiyatında ciddi bir düşüş söz konusu. İşte Steam yaz indirimleri ve oyunların yeni fiyatları...
Steam yaz indirimleri bugün başladı. Pek çok oyunun fiyatında önemli düşüş gözlenirken, PUBG dahi yüzde 33 indirim alarak 46 TL'den satılmaya başlandı. Ancak elbette PUBG, indirimde dikkat çeken tek oyun değil. Şimdi sıra sıra Steam'de hangi oyun hangi fiyattan satılıyor, görelim.
Playerunknown's Battlegrounds'ın (PUBG) fiyatı %33 indirim ile 46,23 TL'ye düştü
Football Manager 2018 %66 indirim ile 40,46 TL'ye düştü
ARK: Survival Evolved %67 indirim ile 29,37 TL'ye düştü
Dying Light: The Following %66 indirim ile 13,26 TL'ye düştü
Railway Empire %30 indirim ile 69,30 TL'ye düştü
Frostpunk %15 indirim ile 42,50 TL'ye düştü
Dragon's Dogma: Dark Arisen %67 indirim ile 32,34 TL'ye düştü
Darkest Dungeon %70 indirim ile 11,70 TL'ye düştü
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom %40 indirim ile 107,40 TL'ye düştü
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE KADAR SÜRECEK?
Henüz kesin bir açıklama yapılmamış olsa da 2018 Steam yaz İndirimi kampanyasının 4 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.
Kampanya dahilinde indirime giren oyunların tamamını buraya tıklayarak resmi Steam sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca kampanyanın başlamasıyla birlikte meydana gelen yoğunluktan dolayı web sayfasının bazen cevap vermediğini hatırlatalım.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle