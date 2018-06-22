Steam yaz indirimine giren oyunlar ve yeni fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
22.06.2018 - 07:23, Son Güncelleme:

Steam yaz indirimine giren oyunlar ve yeni fiyatları

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Steam yaz indirimine giren oyunlar ve yeni fiyatları

Steam'in 2018 yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam yaz indirimleri nihayet bugün resmen başladı. Bu indirim döneminde Steam'de satılan pek çok oyunun fiyatlarında önemli indirimler yapıldı. Hatta daha yazımızın başında müjdeyi verelim: Popüler oyun PUBG dahi ilk kez indirime yine Steam yaz indirimleri sürecinde giriyor ve fiyatında ciddi bir düşüş söz konusu. İşte Steam yaz indirimleri ve oyunların yeni fiyatları...

Steam yaz indirimleri bugün başladı. Pek çok oyunun fiyatında önemli düşüş gözlenirken, PUBG dahi yüzde 33 indirim alarak 46 TL'den satılmaya başlandı. Ancak elbette PUBG, indirimde dikkat çeken tek oyun değil. Şimdi sıra sıra Steam'de hangi oyun hangi fiyattan satılıyor, görelim. 

Playerunknown's Battlegrounds'ın (PUBG) fiyatı %33 indirim ile 46,23 TL'ye düştü
Football Manager 2018 %66 indirim ile 40,46 TL'ye düştü
ARK: Survival Evolved %67 indirim ile 29,37 TL'ye düştü
Dying Light: The Following %66 indirim ile 13,26 TL'ye düştü
Railway Empire %30 indirim ile 69,30 TL'ye düştü
Frostpunk %15 indirim ile 42,50 TL'ye düştü
Dragon's Dogma: Dark Arisen %67 indirim ile 32,34 TL'ye düştü
Darkest Dungeon %70 indirim ile 11,70 TL'ye düştü
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom %40 indirim ile 107,40 TL'ye düştü

Steam yaz indirimine giren oyunlar ve yeni fiyatları

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE KADAR SÜRECEK?

Henüz kesin bir açıklama yapılmamış olsa da 2018 Steam yaz İndirimi kampanyasının 4 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.

Kampanya dahilinde indirime giren oyunların tamamını buraya tıklayarak resmi Steam sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca kampanyanın başlamasıyla birlikte meydana gelen yoğunluktan dolayı web sayfasının bazen cevap vermediğini hatırlatalım.

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