Steam, sonunda Windows XP'yi ölüme terk ediyor
Popüler oyun platformu Steam, yeni yılla birlikte yeni bir karar alarak 17 yıllık işletim sistemi Windows XP'yi tarihe gömmeye hazırlanıyor.
Steam, henüz zamanı netleşmese de Windows XP ve Windows Vista ile yollarını ayıracaklarını açıkladı. Steam kullananların sadece yüzde 0.12'sinin Windows XP kullandığı düşünüldüğünde aslında bu karardan pek fazla kişinin etkilenmeyeceği söylenebilir.
Windows XP ve Vista için yolun sonuna gelinmiş olsa da Windows 7 kullanıcılarının endişe etmesine ise hiç gerek yok. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir ankette, Windows 7 kullanıcılarının büyük bir kitleyi oluşturduğunu belirlemişti.
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