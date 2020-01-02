Steam profil resmi nasıl değiştirilir? Steam profili düzenlemeyle ilgili bilinmesi gerekenler

Steam profili görünürlüğü için "Herkese Açık", "Sadece Arkadaşlar" ve "Gizli" seçenekleri mevcuttur. "Gizli" seçeneği tercih edildiğinde diğer bütün ayarlar da gizli olur. "Herkese Açık "seçeneği tercih edildiğinde ise bilgiler kullanıcı tarafından düzenlenir. Diğer platformların profillerinde olduğu gibi Steam hesabında da profil resmi değiştirilebilir. Peki Steam profil resmi nasıl değiştirilir? İşte Steam profil düzenlemeyle ilgili tüm detaylar...

Steam profil resmi nasıl değiştirilir?

Steam uygulamasını açın. Açılan menüden "Profili Görüntüle" seçeneğine gidin. Daha sonra "Profili Düzenle" butonuna tıklayın. Açılan pencereden profil adınızı değiştirebilirsiniz. Sayfanın alt kısmında yer alan "Avatar" kısmından kullanmak istediğiniz profil resmi için "Dosya Seç" dedikten sonra fotoğrafı seçip "Yükle" butonuna tıklayın. Resim birkaç saniyede yüklenecektir. Bütün değişiklikleri yaptıktan sonra " Değişiklikleri Kaydet"e basarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, profil fotoğrafını değiştirdikten sonra Gizlilik ayarlarına giderek gösterilmesini istediğiniz bilgileri düzenleyebilir, kimlerin yorum yapabileceğine karar verebilirsiniz.