Steam kış indirimleri: Fiyatlar öyle bir düştü ki...

Steam kış indirimleri başladı; oyun fiyatlarında kayda değer düşüşler yapıldı. Örneğin Tom Clancy's The Division oyununu ele alalım. 259 TL'ye satılan bu oyun indirimlerin başlamasıyla birlikte fiyatı 38.85 TL'ye kadar düştü. Ancak fiyatı böylesine düşen oyun sadece The Division değil elbette. Age of Empires serisinin son halkası olan Age of Empires III: Complete Collection'ın fiyatı 59 TL iken, Steam kış indirimleri sonrası fiyatlar 14.75 TL'ye kadar düştü.



İşte fiyatlarında kayda değer düşüş görülen diğer oyunlar:



Just Cause 3 - Fiyatı 45 TL'den 6.75 TL'ye düştü

Rise of the Tomb Raider - Fiyatı 89 TL'den 17.80 TL'ye düştü



American Truck Simulator - Fiyatı 59 TL'den 14.75 TL'ye düştü



This War of Mine - Fiyatı 31 TL'den 9.30 TL'ye düştü





Quantum Break - Fiyatı 59 TL'den 14.75 TL'ye düştü



Inside + Limbo - Fiyatı 49 TL'den 14.40 TL'ye düştü



Planet Coaster - Fiyatı 112 TL'den 26.88 TL'ye düştü



Mount & Blade Full Collection - Fiyatı 69.99 TL'den 17.49 TL'ye düştü