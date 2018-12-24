Steam kış indirimleri: Fiyatlar öyle bir düştü ki...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.12.2018 - 08:19, Son Güncelleme:

Steam kış indirimleri: Fiyatlar öyle bir düştü ki...

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Steam kış indirimleri: Fiyatlar öyle bir düştü ki...

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam'de indirimler aldı başını gitti. Steam kış indirimleri kapsamında yüzde 70'e varan oranlarda oyun fiyatları aşağı çekilirken, oyuncular da bunu fırsat bilip bilgisayarlarına bu oyunları indirmeye başladılar bile! Peki Steam kış indirimleri ile birlikte en çok hangi oyunların fiyatları düştü?

Steam kış indirimleri başladı; oyun fiyatlarında kayda değer düşüşler yapıldı. Örneğin Tom Clancy's The Division oyununu ele alalım. 259 TL'ye satılan bu oyun indirimlerin başlamasıyla birlikte fiyatı 38.85 TL'ye kadar düştü. Ancak fiyatı böylesine düşen oyun sadece The Division değil elbette. Age of Empires serisinin son halkası olan Age of Empires III: Complete Collection'ın fiyatı 59 TL iken, Steam kış indirimleri sonrası fiyatlar 14.75 TL'ye kadar düştü. 

İşte fiyatlarında kayda değer düşüş görülen diğer oyunlar:

Just Cause 3 - Fiyatı 45 TL'den 6.75 TL'ye düştü

Rise of the Tomb Raider - Fiyatı 89 TL'den 17.80 TL'ye düştü

American Truck Simulator - Fiyatı 59 TL'den 14.75 TL'ye düştü

This War of Mine - Fiyatı 31 TL'den 9.30 TL'ye düştü

Steam kış indirimleri: Fiyatlar öyle bir düştü ki...

Quantum Break - Fiyatı 59 TL'den 14.75 TL'ye düştü

Inside + Limbo - Fiyatı 49 TL'den 14.40 TL'ye düştü

Planet Coaster - Fiyatı 112 TL'den 26.88 TL'ye düştü

Mount & Blade Full Collection - Fiyatı 69.99 TL'den 17.49 TL'ye düştü

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