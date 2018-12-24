Steam kış indirimleri: Fiyatlar öyle bir düştü ki...
Dünyanın en büyük oyun platformu Steam'de indirimler aldı başını gitti. Steam kış indirimleri kapsamında yüzde 70'e varan oranlarda oyun fiyatları aşağı çekilirken, oyuncular da bunu fırsat bilip bilgisayarlarına bu oyunları indirmeye başladılar bile! Peki Steam kış indirimleri ile birlikte en çok hangi oyunların fiyatları düştü?
Steam kış indirimleri başladı; oyun fiyatlarında kayda değer düşüşler yapıldı. Örneğin Tom Clancy's The Division oyununu ele alalım. 259 TL'ye satılan bu oyun indirimlerin başlamasıyla birlikte fiyatı 38.85 TL'ye kadar düştü. Ancak fiyatı böylesine düşen oyun sadece The Division değil elbette. Age of Empires serisinin son halkası olan Age of Empires III: Complete Collection'ın fiyatı 59 TL iken, Steam kış indirimleri sonrası fiyatlar 14.75 TL'ye kadar düştü.
İşte fiyatlarında kayda değer düşüş görülen diğer oyunlar:
Just Cause 3 - Fiyatı 45 TL'den 6.75 TL'ye düştü
Rise of the Tomb Raider - Fiyatı 89 TL'den 17.80 TL'ye düştü
American Truck Simulator - Fiyatı 59 TL'den 14.75 TL'ye düştü
This War of Mine - Fiyatı 31 TL'den 9.30 TL'ye düştü
Quantum Break - Fiyatı 59 TL'den 14.75 TL'ye düştü
Inside + Limbo - Fiyatı 49 TL'den 14.40 TL'ye düştü
Planet Coaster - Fiyatı 112 TL'den 26.88 TL'ye düştü
Mount & Blade Full Collection - Fiyatı 69.99 TL'den 17.49 TL'ye düştü
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