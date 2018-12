Steam kış indirimleri başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar

Uzun süredir beklenen Steam kış indirimleri nihayet başladı. 3 Ocak tarihine kadar sürmesi beklenen indirim kampanyasının başlamasıyla birlikte pek çok oyunun fiyatlarında ciddi indirimler yapıldı.



Fiyatı düşen oyunlardan öne çıkanlar ise şöyle:



Far Cry 5 – 144 TL

Assassin’s Creed Odyssey – 154 TL

Assassin’s Creed Origins – 69 TL

Dead by Daylight – 16 TL

Dying Light – 24 TL

The Crew 2 – 69 TL

NBA 2K19 – 170 TL

GTA 5 – 84 TL

Rainbow Six Siege – 62 TL

Squad – 35 TL

Arma 3 – 34 TL

Far Cry 4 – 61 TL

Sniper Elite 3 – 10 TL

Civilization 6 – 65 TL

Spintres – 17 TL

Sniper Ghost Warrior 3 – 20 TL

FallOut 4 – 67 TL

Tom Clancy’s The Division – 38 TL

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – 61 TL