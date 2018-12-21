Steam kış indirimleri başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar
Steam kış indirimleri bugün itibariyle başladı. Valve'ın dev oyun platformu Steam'in yılın belirli günlerinde oyun fiyatlarında ciddi indirimlere gittiği bilinirken, Steam kış indirimleri kapsamında bakın hangi oyunlar hangi fiyat etiketiyle satılmaya başladı?
Uzun süredir beklenen Steam kış indirimleri nihayet başladı. 3 Ocak tarihine kadar sürmesi beklenen indirim kampanyasının başlamasıyla birlikte pek çok oyunun fiyatlarında ciddi indirimler yapıldı.
Fiyatı düşen oyunlardan öne çıkanlar ise şöyle:
Far Cry 5 – 144 TL
Assassin’s Creed Odyssey – 154 TL
Assassin’s Creed Origins – 69 TL
Dead by Daylight – 16 TL
Dying Light – 24 TL
The Crew 2 – 69 TL
NBA 2K19 – 170 TL
GTA 5 – 84 TL
Rainbow Six Siege – 62 TL
Squad – 35 TL
Arma 3 – 34 TL
Far Cry 4 – 61 TL
Sniper Elite 3 – 10 TL
Civilization 6 – 65 TL
Spintres – 17 TL
Sniper Ghost Warrior 3 – 20 TL
FallOut 4 – 67 TL
Tom Clancy’s The Division – 38 TL
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – 61 TL
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