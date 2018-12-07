Steam indirimlerinde son nokta: Tamamen bedava oldu!
Sık sık indirime giren oyunlarıyla takipçilerinin yakın markajında olan dünyanın en büyük oyun platformlarından Steam'de 105 TL'ye satılan bir oyun sessiz sedasız bedava oldu.
Steam üzerinde 19.99 dolara satılmakta olan gerçek zamanlı strateji oyunu Company of Heroes 2, 25 Haziran 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Bu kapsamda beşinci yıla özel olarak oyun ücretsiz hale getirilirken, DLC paketlerinde yüzde 75 indirim yapıldı.
2006’da çıkan Company of Heroes’in devamı olan oyun, ilk oyunda olduğu gibi ikinci dünya savaşının Rusya tarafında geçiyor. Company of Heroes 2’yi, Relic Entertainment geliştirirken, Windows için Sega tarafından yayınlandı.
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