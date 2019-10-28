Steam indirimleri ne zamana kadar devam edecek? Steam indirimleri hangi oyunlarda geçerli?
PC oyunu tutkunlarının gözdesi Steam’in yıl içerisinde yapacağı indirim tarihlerinin sızması ardından Halloween indirimleri 28 Ekim 2019 itibariyle başladı. Peki, Steam indirimleri ne zamana kadar devam edecek? Steam indirimleri hangi oyunlarda geçerli?
Bu yıl müşterilerine üç kez indirim mutluluğu yaşatacak olan Steam'in Halloween yani Cadılar Bayramı indirim sezonu 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında devam edecek. Steam’in Autumn indirimleri 26 Kasım 2019 tarihinde başlayacak ve 3 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Kış indirimleri ise 19 Kasım 2019 tarihinde başlayacak ve 2 Ocak 2020 tarihinde son bulacak.
STEAM İNDİRİMLİ OYUNLARI
Bir zamanların efsane oyunu Hitman Steam’in dikkat çeken indirimli ürünlerinden biri. Bu hafta Hitman haricinde önemli bir gelişme daha vardı: Daha çıkmamış olan Immortal Realms: Vampire Wars isimli oyun, düşük fiyattan satışa çıktı. Daha çıkmamış olan oyunu şimdiden indirimli bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Hitman’de ise Steam yüzde 75 indirim yapmış durumda. Fallout serisi Steam hafta ortası indirimlerinde ücretsiz olurken Dishonored oyunu ise Steam hafta sonu indirimlerinde yer aldı. Ayrıca oyunun bütün içerik paketlerinin dahil olduğu versiyonunu satın alırsanız daha az ödüyorsunuz.
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